27 июля 2017, 15:05

Maserati GranTurismo 2018 года прошел дорожные испытания

Выпуск новой модели Maserati становится все ближе. Сейчас автомобиль прошел дорожные испытания, в результате чего получил восторженные отзывы экспертов.
^

Ранее мы писали
Итальянский бренд приступил к разработке рестайлинговой версии GranTurismo, которая будет представлена публике ...
Читать далее
По мнению специалистов, GranTurismo получил новый дизайн и форму кузова, благодаря чему может развивать скорость до 185 км/ч всего за несколько секунд. Под капотом скрывается 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 с мощностью 454 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат используется на Ferrari 360 Modena. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. Работа амортизаторов контролируется электроникой, что обеспечивает автомобилю уверенную езду.

Испытания проходили в условиях горных дорог, и модель продемонстрировала отличную работу тормозной системы. Также новинка получила несколько дополнительных элементов, способствующих маневренности. Интерьер выполнен с использованием качественной кожи и алькантары.

В продаже Maserati GranTurismo появится не ранее 2018 года. Стоимость авто пока не озвучена.

Комплектации и технические характеристики

Maserati GranTurismo S
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин440/7000
Объем двигателя4691
Тип трансмисииРоботизированная 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
Городской цикл25,8
Загородный цикл11,2
Смешанный цикл16,6
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мазерати Gran Turismo, Гранд Туризмо, Гран Туризмо

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Maserati Автомудрость Maserati АвтоПитер Maserati Дизайн и тюнинг Maserati Новинки и концепт кары Maserati Новости и акции автосалонов Maserati Автосалоны и дилеры марки Maserati Аренда и прокат авто марки Maserati Автоклубы и форумы автозавчастей марки Maserati Автосервисы и магазины автозапчастей марки Maserati
Главные материалы
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Maserati GranTurismo
Объявления о продаже Maserati GranTurismo
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Maserati GranTurismo 2018 года прошел дорожные испытания
{{material_120148}}По мнению специалистов, GranTurismo получил новый дизайн и форму кузова, благодаря чему может развивать скорость до 185 км/ч всего за несколько секунд. Под капотом скрывается 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 с мощностью 454 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат используется на Ferrari 360 Modena. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. Работа амортизаторов контролируется электроникой, что обеспечивает автомобилю уверенную езду.Испытания проходили в условиях горных дорог, и модель продемонстрировала отличную работу тормозной системы. Также новинка получила несколько дополнительных элементов, способствующих маневренности. Интерьер выполнен с использованием качественной кожи и алькантары.В продаже Maserati GranTurismo появится не ранее 2018 года. Стоимость авто пока не озвучена.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Череповец Краснодарский край Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG