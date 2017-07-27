27 июля 2017, 15:05
Maserati GranTurismo 2018 года прошел дорожные испытания
Выпуск новой модели Maserati становится все ближе. Сейчас автомобиль прошел дорожные испытания, в результате чего получил восторженные отзывы экспертов.
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Испытания проходили в условиях горных дорог, и модель продемонстрировала отличную работу тормозной системы. Также новинка получила несколько дополнительных элементов, способствующих маневренности. Интерьер выполнен с использованием качественной кожи и алькантары.
В продаже Maserati GranTurismo появится не ранее 2018 года. Стоимость авто пока не озвучена.
Комплектации и технические характеристики
|Maserati GranTurismo S
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|440/7000
|Объем двигателя
|4691
|Тип трансмисии
|Роботизированная 6-ступенчатая
|Привод
|На задние колеса
|Городской цикл
|25,8
|Загородный цикл
|11,2
|Смешанный цикл
|16,6
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
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