Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 13:54

Почему запуск Grecale Modena V6 с 385 л.с. может изменить позиции Maserati в Северной Америке

Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.

Появление Maserati Grecale Modena V6 2026 года на рынках США и Канады – событие, которое может стать поворотным для итальянского бренда в Северной Америке. В условиях, когда Maserati давно не балует американских и канадских автолюбителей новинками, выход новой версии Grecale с бензиновым V6 Nettuno на 385 л.с. выглядит как попытка вернуть себе место в премиальном сегменте кроссоверов.

В последние годы Maserati практически исчезла с радаров американских покупателей: продажи конкурентов из Германии и Японии давно заняли лидирующие позиции. Тем не менее, запуск Grecale Modena V6 — это не просто очередная модификация, а стратегический шаг, который может изменить бренд на континенте. Итальянцы делают ставку на уникальный по своему характеру двигатель Nettuno, который раньше был доступен только в марках суперкаров, а теперь впервые появляется в более доступной модели.

Grecale Modena V6 занимает промежуточное положение между мощной 523-сильной группой Trofeo и полностью электрическим Grecale Folgore на 542 л.с. Такой подход позволяет Maserati предложить клиентам выбор: классический бензиновый мотор с характерным звучанием и динамикой или современные электрические технологии. Для рынка США, где традиционные двигатели по-прежнему востребованы, это может стать весомым аргументом в пользу итальянского кроссовера.

Двигатель Nettuno с объемом 3,0 литра с турбонаддувом — это не просто техническая новинка, а символ возвращения Maserati к истокам. Инженеры компании сделали акцент на балансе между мощностью и управляемостью, сохранив при этом фирменный характер звучания. В сочетании с полным приводом и современной последовательностью Grecale Modena V6 сможет конкурировать с признанными лидерами сегмента, такими как Porsche Macan или BMW X3 M40i.

Внешний дизайн отличается сдержанной, но узнаваемой эстетикой: фирменная решётка радиатора, агрессивные линии кузова и яркие акцентные детали подчёркивают премиальный статус модели. В салоне - качественные материалы, цифровая приборная панель и мультимедийная система последнего поколения. Особое внимание уделено эргономике и комфорту водителя, что особенно важно для североамериканских покупателей, привыкших к строгим стандартам.

Эксперты отмечают, что появление Grecale Modena V6 может оживить интерес к бренду Maserati в США и Великобритании. Несмотря на ограниченные объемы продаж, итальянская марка сохраняет ауру эксклюзивности, новая версия кроссовера способна привлечь тех, кто ищет нечто большее, чем просто статусный автомобиль. В условиях растущей конкуренции среди премиальных внедорожников ставка на уникальный двигатель и итальянский стиль может привлечь внимание к Maserati.

Пока неизвестно, каким будет этот шаг, но сам факт показа Grecale Modena V6 на североамериканском рынке уже говорит о том, что Maserati не собирается сдавать позицию. Итальянцы делают ставку на эмоции, драйв и индивидуальность – качества, которые ценятся в премиальном сегменте. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли новая версия Grecale изменить баланс сил и вернуть Maserati в число ведущих игроков на рынке США и Канады.

Упомянутые модели: Maserati Grecale
Упомянутые марки: Maserati
