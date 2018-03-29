29 марта 2018, 09:44

Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari

Компания Maserati привезла на выставку в Нью-Йорк самую мощную версию кроссовера Levante – Trofeo. Под капотом новинки 3,8-литровый битурбо двигатель, разработанный инженерами Ferrari. Он выдает 590 лошадиный сил и 730 Нм крутящего момента.
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  Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari Maserati Levante Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari Maserati Levante Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari Maserati Levante Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari Maserati Levante Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
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фото
  
С таким мотором Levante Trofeo оставит далеко позади Cayenne Turbo. Именно немецкий мощный кроссовер специалисты Maserati называли своим главным конкурентом. С новым двигателем от Ferrari «итальянец» разгоняется с места до «сотни» за 3,9 секунды. Его максимальная скорость составляет 300 км/ч. Для сравнения 550-сильный Cayenne Turbo набирает первую «сотню» за 4,1 секунды, а его «максималка» – 286 км/ч.

Maserati Levante
Выпускается с 2016 г.
Помимо мощного двигателя Levante Trofeo получил агрессивный дизайн: полностью светодиодную оптику, черную решетку радиатора, массивные сетчатые воздухозаборники, «жабры» на крыльях и капоте, карбоновые декоративные вставки. Усиливают впечатление 22-дюймовые кованные колесные диски, пара сдвоенных патрубков выпускной системы, красные тормозные суппорты и шильдик с логотипом Trofeo.

В салоне анатомические кожаные кресла с контрастной строчкой и логотипами Trofeo, вышитыми на подголовниках. В отделке используются вставки из углеволокна, а на лаконичной центральной консоли смонтированы механические часы. Автомобиль получил новый дорожный режим «Corsa», который отличается большей отзывчивостью двигателя и быстрой сменой передач, а также измененными настройками подвески – амортизаторы становятся жестче, а клиренс ниже.

Сборку Maserati Levante Trofeo начнут летом. Покупателям в США и Канаде предложат особую версию новинки, отличающуюся эксклюзивными цветом кузова Grigio Lava, матовыми 22-дюймовыми колесными дисками и шильдиком на центральной консоли с порядковым номером автомобиля в серии и именем клиента.
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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
С таким мотором Levante Trofeo оставит далеко позади Cayenne Turbo. Именно немецкий мощный кроссовер специалисты Maserati называли своим главным конкурентом. С новым двигателем от Ferrari «итальянец» разгоняется с места до «сотни» за 3,9 секунды. Его максимальная скорость составляет 300 км/ч. Для сравнения 550-сильный Cayenne Turbo набирает первую «сотню» за 4,1 секунды, а его «максималка» – 286 км/ч.{{model_6239}}Помимо мощного двигателя Levante Trofeo получил агрессивный дизайн: полностью светодиодную оптику, черную решетку радиатора, массивные сетчатые воздухозаборники, «жабры» на крыльях и капоте, карбоновые декоративные вставки. Усиливают впечатление 22-дюймовые кованные колесные диски, пара сдвоенных патрубков выпускной системы, красные тормозные суппорты и шильдик с логотипом Trofeo.В салоне анатомические кожаные кресла с контрастной строчкой и логотипами Trofeo, вышитыми на подголовниках. В отделке используются вставки из углеволокна, а на лаконичной центральной консоли смонтированы механические часы. Автомобиль получил новый дорожный режим «Corsa», который отличается большей отзывчивостью двигателя и быстрой сменой передач, а также измененными настройками подвески – амортизаторы становятся жестче, а клиренс ниже.Сборку Maserati Levante Trofeo начнут летом. Покупателям в США и Канаде предложат особую версию новинки, отличающуюся эксклюзивными цветом кузова Grigio Lava, матовыми 22-дюймовыми колесными дисками и шильдиком на центральной консоли с порядковым номером автомобиля в серии и именем клиента.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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