29 марта 2018, 09:44
Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
Компания Maserati привезла на выставку в Нью-Йорк самую мощную версию кроссовера Levante – Trofeo. Под капотом новинки 3,8-литровый битурбо двигатель, разработанный инженерами Ferrari. Он выдает 590 лошадиный сил и 730 Нм крутящего момента.
С таким мотором Levante Trofeo оставит далеко позади Cayenne Turbo. Именно немецкий мощный кроссовер специалисты Maserati называли своим главным конкурентом. С новым двигателем от Ferrari «итальянец» разгоняется с места до «сотни» за 3,9 секунды. Его максимальная скорость составляет 300 км/ч. Для сравнения 550-сильный Cayenne Turbo набирает первую «сотню» за 4,1 секунды, а его «максималка» – 286 км/ч.
Maserati Levante
Выпускается с 2016 г.
В салоне анатомические кожаные кресла с контрастной строчкой и логотипами Trofeo, вышитыми на подголовниках. В отделке используются вставки из углеволокна, а на лаконичной центральной консоли смонтированы механические часы. Автомобиль получил новый дорожный режим «Corsa», который отличается большей отзывчивостью двигателя и быстрой сменой передач, а также измененными настройками подвески – амортизаторы становятся жестче, а клиренс ниже.
Сборку Maserati Levante Trofeo начнут летом. Покупателям в США и Канаде предложат особую версию новинки, отличающуюся эксклюзивными цветом кузова Grigio Lava, матовыми 22-дюймовыми колесными дисками и шильдиком на центральной консоли с порядковым номером автомобиля в серии и именем клиента.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
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