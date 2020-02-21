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21 февраля 2020, 07:56

Maserati покажет новый суперкар в мае

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Фото: motor1.com
Компания Maserati анонсировала премьеру новой модели. В мае 2020 года публике представят среднемоторное купе Maserati MC20. Годом позже на рынок выйдет его модификация с откидным верхом, а затем могут выпустить и полностью электрическую версию.
Maserati покажет новый суперкар в мае

Фото: motor1.com

Maserati покажет новый суперкар в мае

Фото: motor1.com

Maserati покажет новый суперкар в мае

Фото: motor1.com

Maserati покажет новый суперкар в мае

Фото: motor1.com

Maserati покажет новый суперкар в мае

Фото: motor1.com

Maserati покажет новый суперкар в мае
Maserati покажет новый суперкар в мае
Maserati покажет новый суперкар в мае
Maserati покажет новый суперкар в мае
Maserati покажет новый суперкар в мае
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Итальянский автопроизводитель полностью рассекретит Maserati MC20 только в мае 2020 года. Технической информации о новинке практически нет. По словам представителей марки, новое купе станет «естественной эволюцией» двухместного Maserati MC12, представленного в 2004 году (последние два фото). Тираж модели тогда составил всего 50 экземпляров. Еще 15 машин выпустили в гоночной модификации Corsa. Среднемоторный суперкар Maserati MC12 оснащался 6-литровым V12.

Новый Maserati MC20 уже попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Автомобиль скрыт плотным слоем камуфляжа, поэтому трудно сказать что-то определенное о его дизайне. Это приземистый супекар с крупными воздухозаборниками в капоте и крыльях. Ожидается, что в 2021 году Maserati представит кабриолет MC20, а позднее у модели может появиться и полностью электрическая версия.

Сейчас специалисты Maserati разрабатывают новый мотор V6 для суперкара, параллельно развивая электрическое направление. В соответствии с планом, каждая модель марки в будущем получит электрическую версию. Пробой пера в деле тотальной электрификации станет плагин-гибридный Ghibli, премьера которого должна состояться до конца 2020 года.

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Maserati покажет новый суперкар в мае
{{material_127948}}Итальянский автопроизводитель полностью рассекретит Maserati MC20 только в мае 2020 года. Технической информации о новинке практически нет. По словам представителей марки, новое купе станет «естественной эволюцией» двухместного Maserati MC12, представленного в 2004 году (последние два фото). Тираж модели тогда составил всего 50 экземпляров. Еще 15 машин выпустили в гоночной модификации Corsa. Среднемоторный суперкар Maserati MC12 оснащался 6-литровым V12.Новый Maserati MC20 уже попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Автомобиль скрыт плотным слоем камуфляжа, поэтому трудно сказать что-то определенное о его дизайне. Это приземистый супекар с крупными воздухозаборниками в капоте и крыльях. Ожидается, что в 2021 году Maserati представит кабриолет MC20, а позднее у модели может появиться и полностью электрическая версия.Сейчас специалисты Maserati разрабатывают новый мотор V6 для суперкара, параллельно развивая электрическое направление. В соответствии с планом, каждая модель марки в будущем получит электрическую версию. Пробой пера в деле тотальной электрификации станет плагин-гибридный Ghibli, премьера которого должна состояться до конца 2020 года.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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