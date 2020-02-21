21 февраля 2020, 07:56
Maserati покажет новый суперкар в мае
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Фото: motor1.com
Компания Maserati анонсировала премьеру новой модели. В мае 2020 года публике представят среднемоторное купе Maserati MC20. Годом позже на рынок выйдет его модификация с откидным верхом, а затем могут выпустить и полностью электрическую версию.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
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Новый Maserati MC20 уже попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Автомобиль скрыт плотным слоем камуфляжа, поэтому трудно сказать что-то определенное о его дизайне. Это приземистый супекар с крупными воздухозаборниками в капоте и крыльях. Ожидается, что в 2021 году Maserati представит кабриолет MC20, а позднее у модели может появиться и полностью электрическая версия.
Сейчас специалисты Maserati разрабатывают новый мотор V6 для суперкара, параллельно развивая электрическое направление. В соответствии с планом, каждая модель марки в будущем получит электрическую версию. Пробой пера в деле тотальной электрификации станет плагин-гибридный Ghibli, премьера которого должна состояться до конца 2020 года.
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