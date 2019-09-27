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27 сентября 2019, 07:53

Maserati выпустит электрокар, гибрид и новый кроссовер

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Компания Maserati рассказала о производственных планах на ближайшие 3 года. В модельной линейке появятся гибридные и полностью электрические электрокары, а также абсолютной новый кроссовер.
Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер

 

Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер

Фото взято из открытых источников

Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер

 

Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер

 

Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер

 

Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер
Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер
Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер
Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер
Maserati выпустит электрокар гибрид и новый кроссовер
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Maserati давно не радовала своих поклонников новыми моделями. В последнее время компания выпускала специальные версии Levante, Ghibli и Quattroporte. Но новинки уже не за горами. В 2020 году должна состояться премьера принципиального нового спорткара, построенного на базе концепта Alfieri образца 2014 года. Ожидается, что именно с этого автомобиля начнется электрификация Maserati. Покупателям предложат три модификации: «мягкий гибрид» (mild hybrid) с ДВС и гибридной надстройкой; подключаемый гибрид (plug-in hybrid) с ДВС полноценным электромотором и тяговым аккумулятором; а также чистый электрокар.

Гибридные и электрические модели Maserati будут сочетать динамику, свойственную автомобилям итальянской марки с инновационными электрическими технологиями и аккумуляторами нового поколения, которые обеспечат хороший запас хода и сверхбыструю зарядку. Новый электрифицированный спорткар планируют собирать на заводе в Модене, где уже сейчас ведется масштабная модернизация производства. 

Следующим должен стать новый кроссовер D-сегмента, сборку которого наладят на заводе в Кассино в 2021 году. Сейчас здесь выпускают Alfa Romeo Stelvio. После реконструкции предприятия к нему присоединиться среднеразмерный кроссовер Maserati. Общий объем инвестиций в строительство новой производственной линии составит порядка 800 млн евро.

Далее Maserati выпустит GranTurismo и GranCabrio следующего поколения. Роскошные GT будут собирать на заводе в Турине, куда альянс FCA инвестирует еще 800 млн евро. Новым спорткарам также добавят электричества. По предварительной информации, новый GranTurismo появится в 2021 году, а GranCabrio – годом позже. Все новые и обновленные модели получат системы полуавтономного вождения 2 и 3 уровней.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Олег
Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Олег
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Maserati выпустит электрокар, гибрид и новый кроссовер
{{material_127188}}Maserati давно не радовала своих поклонников новыми моделями. В последнее время компания выпускала специальные версии Levante, Ghibli и Quattroporte. Но новинки уже не за горами. В 2020 году должна состояться премьера принципиального нового спорткара, построенного на базе концепта Alfieri образца 2014 года. Ожидается, что именно с этого автомобиля начнется электрификация Maserati. Покупателям предложат три модификации: «мягкий гибрид» (mild hybrid) с ДВС и гибридной надстройкой; подключаемый гибрид (plug-in hybrid) с ДВС полноценным электромотором и тяговым аккумулятором; а также чистый электрокар.Гибридные и электрические модели Maserati будут сочетать динамику, свойственную автомобилям итальянской марки с инновационными электрическими технологиями и аккумуляторами нового поколения, которые обеспечат хороший запас хода и сверхбыструю зарядку. Новый электрифицированный спорткар планируют собирать на заводе в Модене, где уже сейчас ведется масштабная модернизация производства. Следующим должен стать новый кроссовер D-сегмента, сборку которого наладят на заводе в Кассино в 2021 году. Сейчас здесь выпускают Alfa Romeo Stelvio. После реконструкции предприятия к нему присоединиться среднеразмерный кроссовер Maserati. Общий объем инвестиций в строительство новой производственной линии составит порядка 800 млн евро.Далее Maserati выпустит GranTurismo и GranCabrio следующего поколения. Роскошные GT будут собирать на заводе в Турине, куда альянс FCA инвестирует еще 800 млн евро. Новым спорткарам также добавят электричества. По предварительной информации, новый GranTurismo появится в 2021 году, а GranCabrio – годом позже. Все новые и обновленные модели получат системы полуавтономного вождения 2 и 3 уровней.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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