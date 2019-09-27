27 сентября 2019, 07:53
Maserati выпустит электрокар, гибрид и новый кроссовер
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Компания Maserati рассказала о производственных планах на ближайшие 3 года. В модельной линейке появятся гибридные и полностью электрические электрокары, а также абсолютной новый кроссовер.
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Гибридные и электрические модели Maserati будут сочетать динамику, свойственную автомобилям итальянской марки с инновационными электрическими технологиями и аккумуляторами нового поколения, которые обеспечат хороший запас хода и сверхбыструю зарядку. Новый электрифицированный спорткар планируют собирать на заводе в Модене, где уже сейчас ведется масштабная модернизация производства.
Следующим должен стать новый кроссовер D-сегмента, сборку которого наладят на заводе в Кассино в 2021 году. Сейчас здесь выпускают Alfa Romeo Stelvio. После реконструкции предприятия к нему присоединиться среднеразмерный кроссовер Maserati. Общий объем инвестиций в строительство новой производственной линии составит порядка 800 млн евро.
Далее Maserati выпустит GranTurismo и GranCabrio следующего поколения. Роскошные GT будут собирать на заводе в Турине, куда альянс FCA инвестирует еще 800 млн евро. Новым спорткарам также добавят электричества. По предварительной информации, новый GranTurismo появится в 2021 году, а GranCabrio – годом позже. Все новые и обновленные модели получат системы полуавтономного вождения 2 и 3 уровней.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
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