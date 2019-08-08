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8 августа 2019, 09:27

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

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Компания Maserati подготовила для Недели моды в Монтерее лимитированную версию седанов Quattroporte и вседорожников Levante. Всего выпустят 100 экземпляров. Автомобили отличаются сидениями из плетеной кожи и акцентами в экстерьере.
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante

фото пользователя 110km

Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
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На открывающемся 12 августа фестивале Maserati продемонстрирует седан Quattroporte и кроссовер Levante с уникальной отделкой интерьера Pelletessuta. Впервые обивку сидений изготовили из переплетенных тончайших ремешков коричневой кожи Nappa. Технология имитирует изготовление обычных тканей ручной работы, только вместо нитей используются тонкие полоски кожи. Отделка Pelletessuta отличается легкостью, долговечностью и, конечно, эксклюзивностью. Аналогов у нее в автомобильном мире пока нет.

В Maserati планируют выпустить всего 50 седанов Quattroporte и 50 кроссоверов Levante с интерьером Pelletessuta. Все они предназначены для североамериканского рынка. Цены публично не называются. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года.

Помимо уникальной кожаной отделки седаны Quattroporte S Q4 GrandLusso обзаведутся синими тормозными суппортами. Кроссоверы Levante S GranSport окрасят в особый бронзовый оттенок Bronzo и оснастят 21-дюймовыми двухцветными колесными дисками Helios. Обе модели в лимитированной версии можно будет узнать по шильдикам «Zegna Edition», поскольку именно специалисты Zegna занимались изготовлением уникального кожаного интерьера.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Олег
Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Олег
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Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
{{material_124616}}На открывающемся 12 августа фестивале Maserati продемонстрирует седан Quattroporte и кроссовер Levante с уникальной отделкой интерьера Pelletessuta. Впервые обивку сидений изготовили из переплетенных тончайших ремешков коричневой кожи Nappa. Технология имитирует изготовление обычных тканей ручной работы, только вместо нитей используются тонкие полоски кожи. Отделка Pelletessuta отличается легкостью, долговечностью и, конечно, эксклюзивностью. Аналогов у нее в автомобильном мире пока нет.В Maserati планируют выпустить всего 50 седанов Quattroporte и 50 кроссоверов Levante с интерьером Pelletessuta. Все они предназначены для североамериканского рынка. Цены публично не называются. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года.Помимо уникальной кожаной отделки седаны Quattroporte S Q4 GrandLusso обзаведутся синими тормозными суппортами. Кроссоверы Levante S GranSport окрасят в особый бронзовый оттенок Bronzo и оснастят 21-дюймовыми двухцветными колесными дисками Helios. Обе модели в лимитированной версии можно будет узнать по шильдикам «Zegna Edition», поскольку именно специалисты Zegna занимались изготовлением уникального кожаного интерьера.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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