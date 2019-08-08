8 августа 2019, 09:27
Maserati выпустит особые версии Quattroporte и Levante
- 167
- 0
Компания Maserati подготовила для Недели моды в Монтерее лимитированную версию седанов Quattroporte и вседорожников Levante. Всего выпустят 100 экземпляров. Автомобили отличаются сидениями из плетеной кожи и акцентами в экстерьере.
Ранее мы писали
Компания Maserati представила новую версию седана Ghibli под названием Ribelle. Производство темной с кроваво-красными ...Читать далее
В Maserati планируют выпустить всего 50 седанов Quattroporte и 50 кроссоверов Levante с интерьером Pelletessuta. Все они предназначены для североамериканского рынка. Цены публично не называются. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года.
Помимо уникальной кожаной отделки седаны Quattroporte S Q4 GrandLusso обзаведутся синими тормозными суппортами. Кроссоверы Levante S GranSport окрасят в особый бронзовый оттенок Bronzo и оснастят 21-дюймовыми двухцветными колесными дисками Helios. Обе модели в лимитированной версии можно будет узнать по шильдикам «Zegna Edition», поскольку именно специалисты Zegna занимались изготовлением уникального кожаного интерьера.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве