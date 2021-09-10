Машина пробила ограждение и рухнула в канал: Tesla не смогла предотвратить аварию, но спасла пассажиров
Водитель с видеорегистратором продолжает движение со скоростью 40 км/ч и приближается к большому перекрестку. Светофоров не видно, но справа на обочине установлен знак, напоминающий наш треугольник «Уступи дорогу». Водитель, не меняя ни скорости, ни курса, выкатывается на перекресток и бьет в правое переднее крыло электрокар Tesla, который также равномерно двигался в перекрестном направлении.
Независимо от того, у кого из автомобилей был приоритет, ни один из водителей не предпринял попытки притормозить или уклониться от столкновения. От удара Tesla отлетела в сторону, пробила ограждение и рухнула в городской канал. К счастью, никто из людей серьезно не пострадал. Как явствует из комментария к видео, женщина-водитель и ее 10-месячный ребенок отделались испугом, а свекровь – расцарапанной коленкой.
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