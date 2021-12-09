Машина застряла в реке в считанных метрах от края Ниагарского водопада (драматичное видео)
Фото: thetimes.co.uk
Очевидцы сняли на видео драматичный момент спасательной операции, когда женщину пытались достать из машины. К сожалению, она была уже мертва. Пока остается неясным, каким образом автомобиль угодил в воду. Местные журналисты говорят, что накануне на дорогах было скользко, женщина могла не справиться с управлением и съехать в реку. По словам спасателей, пока сохраняется угроза, что автомобиль может смыть со скал, и тогда он рухнет с обрыва вниз. Теперь им предстоит разработать план для подъема машины. До сих пор ни одному транспортному средству не удавалось так близко подобраться к краю Ниагарского водопада.
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