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11 ноября 2021, 16:30

Машины будущего: 10 невероятных концептов, которые вас удивят

Концепты всегда интригуют своим необычным дизайном и новыми техническими идеями. Но эти десять машин самые невероятные из всех, что вы видели раньше! Наслаждайтесь.
Rolls-Royce

Автопроизводители давно используют концепты, чтобы потестить свои идеи, понять, что стоит применять в производстве, а к чему потребители пока (или вообще) не готовы. Кроме того, концепт-кары позволяют понять, куда дальше будет двигаться индустрия.

Перед вами 10 самых невероятных концептов, представленных за последние годы. Пока неизвестно, попадут ли они в серийное производство, но креативность их создателей впечатляет уже сейчас!

Aston Martin Lagonda Vision

Первая Lagonda в истории бренда выпускалась с 1974 по 1990 годы, видимо пришла пора снова вспомнить это имя. В новом концепте Lagonda Vision компания учла ошибки прошлого. Салон автомобиля напоминает шикарную гостиную, и создан он с применением только самых первоклассных материалов.

Эта машина считается одним из лучших концептов в истории бренда, она вся состоит из самых новаторских функций. Ее передние сиденья разворачиваются лицом к задним пассажирским, кроме того, задние сиденья легко превращаются в шезлонги. Двери распахиваются под углом 90 градусов, причем задние тоже, поскольку открываются назад. Aston Martin знает толк в шикарных авто, а этот концепт предлагает новое виденье роскошных внедорожников будущего.

Audi Skysphere

Это не только электромобиль будущего, но еще и своего рода «трансформер». «Небесная сфера» способна превращаться из просторного грандтура в маневренный двухместный родстер.

В режиме GT машина поддерживает полную автономию, позволяя пассажирам наслаждаться изображениями на широкоформатном экране, пока рулевая колонка и педали остаются полностью скрыты.

DS X E-Tense

Перед вами спорткар недалекого будущего, примерно 2035 года. По крайне мере таким его видит DS Automobiles. Понятно, что модель полностью электрическая, но она к тому же как бы состоит из двух автомобилей, словно сросшихся по прихоти создателей.

Что впечатляет в ней больше всего? Два двигателя для двух разных режимов езды, шасси из углеродного волокна и саморемотнирующийся кузов!

По аналогии с мотоциклом с коляской, эта модель трехместная, с одной стороны размещается кабина пилота, а с другой двухместный пассажирский отсек. Поскольку пассажирам предписывается лишь наслаждаться поездкой, им для этого создали все условия: стеклянный пол, чтоб было нескучно, встроенная кофеварка и массажные кресла.

Audi AI-Trail Quattro

Судя по этому концепту от Audi, наше будущее им видится не очень радужным. Ну или они уже готовы к переселению на Луну и Марс, потому что эта машина создана для поездок там, где не ступала нога человека. Кабина почти целиком прозрачная, чтобы все могли обозревать округу на 360 градусов. Сделано это якобы ради прекрасных видов. А может, чтобы вовремя заметить приближение монстра… Сиденья гамаки, которые можно выносить на улицу, и 5 дронов вместо фар, как бы намекают на то, что Audi готовится к апокалипсису. Но будем надеяться на лучшее!

Rolls-Royce Vision Next 100

Rolls-Royce известен своими люксовыми автомобилями, логично, что и авто будущего они представили как нечто фантастически дорогое и роскошное. Одна только прозрачная подъемная крыша с потрясающим панорамным обзором чего стоит. Ну а еще она избавит вас от необходимости пригибаться на входе и выходе из машины. Встал во весь рост, и элегантно вышел из автомобиля.

Bentley EXP 100 GT

Еще одно виденье машин 2035 года представил Bentley по случаю празднования своего столетия. Машина сочетает в себе классические черты Bentley, но больше всего впечатляет решетка радиатора и расположенные на ней 6 тысяч светодиодов!

Двери-крылья открывают салон, рассчитанный на четырех пассажиров, сами сидения предлагают широкий спектр настроек и функций, которые позволят наслаждаться поездкой в полностью автономном режиме. Управлять всем этим призван искусственный интеллект. А еще в машине будет подача еды и напитков, которые разместятся в особом отсеке под капотом.

Mercedes Vision EQ Silver Arrow

Этот одноместный концепт сочетает в себе традиции качества Mercedes с передовыми технологиями в разработке салона и интерьера. В их числе сенсорный экран, встроенный в рулевое колесо, и панорамный изогнутый экран с функцией проекции заднего вида.

Без искусственного интеллекта тут тоже не обошлось. Он позволит водителю поучаствовать в виртуальной гонке с прошлыми и нынешними автомобилями. Лучшее описание этой машине дал журнал The Verge – сочетание классического дизайна и электрических сверхспособностей.

Citroën 19_19

Футуристичный и полностью электрический Citroën 19_19 напоминает самолет. При этом главное в машине будущего не водительские характеристики, а максимальный комфорт.

Передние сиденья представляют собой уютные шезлонги, а сзади разместился мягкий диван. Каждый пассажир получает поддержку личного бортового помощника, персональную саунд-зону и возможность в дороге просматривать контент по индивидуальному предпочтению.

Разумеется, машина поддерживает функцию полностью автономной поездки.

Toyota LQ

Свой концепт на основе самых передовых технологий компания Toyota проектировала с идеей создания эмоциональной связи между электромобилем и человеком. Иными словами, этот концепт не просто физический инструмент перемещения в пространстве, он связан с самой потребностью двигаться.

Компания не поскупилась на инвестиции в разработку собственной системы автономного вождения для Toyota LQ. Однако, самым заметным элементом машины стал цифровой помощник Yui, который и обеспечивает вашу эмоциональную связь с машиной. Сообщается, что Yui умеет распознавать настроение водителя и выбирать наиболее подходящую для такого случая музыку.

Mercedes-Benz Vision AVTR

Эту концепцию автомобиля будущего компания Mercedes-Benz разрабатывала совместно с командой создателей фильма «Аватар». Благодаря четырем двигателям, размещенным возле колес, машина способна передвигаться боком, в стиле краба. Эта особенность в сочетании с внешним видом делают Vision AVTR слегка похожей на рептилию.

Привычного руля в машине нет, она использует для управления биометрические данные. Водителя автомобиль узнает за счет прикосновения ладонями к управляющей консоли. Возникающие в результате этой связи цифровые нейроны преобразуются в поток информации и приводят в действие машину.

Автомобиль оснащен аккумуляторами, а в отделке салона применены органические и экологически чистые материалы. Это, безусловно, один из самых футуристичных автомобилей в подборке.

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