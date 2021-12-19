Машины для тех, кто не спешит: самые медленные среди кроссоверов
Volkswagen Taos
Один из самых главных тихоходов прибыл к российским дилерам в ноябре. В базе модель укомплектована двигателем 1,6 л, вариант с АКПП и передним приводом до 100 км/ч разгоняется за 13 секунд. Версия с механикой шустрее и разгоняется до сотни за 11,4 секунды.
Kia Seltos
Несмотря на наличие полного привода, мощным двигателем машина не может похвастаться. 1,6 л и 121 л.с. мощности. Вот и все, что есть у этого кроссовера. Неважно, какую трансмиссию вы предпочтете, автоматическая лишь на 0,3 секунды быстрее механики, до сотни вы разгонитесь с ней за 12,6 секунд.
Hyundai Creta
Компактный кроссовер с двигателем 1,6 л мощностью 121 л.с. в полноприводном исполнении и с 6-ступенчатой МКПП до сотни разгоняется только за 12,5 секунд. Чтобы ускорить его, придется взять или передний привод с АКПП – 11,6 секунды, либо рассмотреть покупку 2-литровой версии кроссосвера, впрочем, и она будет разгоняться примерно за 11 секунд.
Lada XRAY Cross
Это не совсем кроссовер, но явно с претензией на него. Хэчбек с двигателем 1,6 л и вариатором разгонится до 100 км/ч за 12,3 секунды. И это очень быстро, потому что у версии с 5-ступенчатой МКПП уйдет на это 13,5 секунд.
Skoda Karoq
У этой модели два варианта двигателя, и турбированный вариант объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. довольно быстро разгонит кроссовер до сотни, всего за 8,9 секунды. Зато атмосферник на 1.6 л мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой АКПП будет ползти до этой отметки 12,9 секунды. С МКПП он же чуть провернее – 11,3 секунды.
Renault Kaptur и Arkana
Ожидать от атмосферного двигателя 1,6 л мощностью всего 114 л.с. рекордной скорости было наивно, так что на моделях с передним приводом до 100 км будете разгоняться 12,9 секунд с вариатором, и 12,4 с МКПП. Если хотите быстрее – выбирайте комплектацию с турбированным двигателем объемом 1.3 л.
Hyundai Tucson
Самый медлительный вариант в линейке оснащен 2-литровым двигателем на 150 л.с. У модели с АКПП и полным приводом заявленное время разгона до сотни составляет 11,6 секунды, но по отзывам владельцев для его достижения придется сильно постараться.
Kia Sportage
Не самый медленный в линейке бренда, но до спортивного авто сильно не дотягивает. Полный привод с 2-литровым двигателем на 150 л.с. и с АКПП до сотни будет разгоняться 11,6 секунды, передний привод сделает то же самое за 11,4 секунды.
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