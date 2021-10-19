Машины ГИБДД оснастят «шпионскими» камерами: штрафовать будут всех
Фото: Autonews
Уже сейчас система умеет фиксировать большинство нарушений ПДД: заезд на стоп-линии, движение по выделенным полосам, несоблюдение требований разметки, неправильную парковку, а также превышение скорости – встроенный радар покрывает движение транспорта по шести полосам в пределах 60 метров.
В ближайшее время, «умные» камеры также смогут выявлять в потоке злостных нарушителей с неоплаченными штрафами или автомобили, зарегистрированные на умерших собственников, машины с фальшивыми номерами или номерами-двойниками. С их помощью можно будет отследить угнанный автомобиль, даже если злоумышленники скрутят с него номера. Камера будет распознавать все автомобили данной модели и цвета, что упростит сотрудникам полиции розыск в заданном квадрате. Причем информация будет храниться в памяти компьютера не менее 30 суток.
Впервые о планах ГИБДД взять на вооружение такие камеры глава ведомства Михаил Черников сообщил еще два года назад. В июле 2021-го он заявил, что инспекторы начнут использовать их до конца текущего года.
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