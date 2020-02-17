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17 февраля 2020, 11:59

Машины начнут рассказывать о непристегнутых ремнях

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Масштабная платформа «Автодата» в автоматическом режиме начнет собирать данные о непристегнутых ремнях безопасности. Вся информация будет передаваться в обезличенном режиме.
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Проект платформы сбора автомобильных данных начинает обрастать новыми подробностями. Помимо общей информации о техническом состоянии автомобиля и его геопозиции в систему будут поступать данные о непристегнутых ремнях безопасности. Представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев заверил, что речь идет об обезличенных данных, поэтому никаких штрафных санкций для водителей не последует.

Автомобильные данные будут передаваться в базу «Автодата» дистанционно по «воздуху» или при подключении автомобиля через диагностический порт на станции техобслуживания. По словам Ярослава Федосеева, уже сейчас аналогичным образом данные с бортового компьютера могут собирать официальные дилеры, автопроизводители и даже нелегальные СТО.

Платформа «Автодата» создается для «формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой», сообщает ТАСС. Проект стартовал в 2019 году. Ожидается, что данные в базу начнут поступать в 2022 – 2023 году.
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Машины начнут рассказывать о непристегнутых ремнях
{{material_127853}}Проект платформы сбора автомобильных данных начинает обрастать новыми подробностями. Помимо общей информации о техническом состоянии автомобиля и его геопозиции в систему будут поступать данные о непристегнутых ремнях безопасности. Представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев заверил, что речь идет об обезличенных данных, поэтому никаких штрафных санкций для водителей не последует.Автомобильные данные будут передаваться в базу «Автодата» дистанционно по «воздуху» или при подключении автомобиля через диагностический порт на станции техобслуживания. По словам Ярослава Федосеева, уже сейчас аналогичным образом данные с бортового компьютера могут собирать официальные дилеры, автопроизводители и даже нелегальные СТО.Платформа «Автодата» создается для «формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой», сообщает ТАСС. Проект стартовал в 2019 году. Ожидается, что данные в базу начнут поступать в 2022 – 2023 году.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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