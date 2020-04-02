2 апреля 2020, 19:13
Машины с автопилотом провоцируют алкоголизм
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Фото: thedrive.com
Австралийские ученые бьют тревогу. Они изучили связь беспилотных автомобилей с уровнем потребления алкоголя. Выяснилось, что машины с автономным управлением провоцируют пьянство, ведь в будущем автовладельцам не надо будет концентрироваться на вождении.
Фото: taxi-vopros.ru
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Ученые решили выяснить, насколько серьезно автономные машины скажутся на трезвом образе жизни австралийских автолюбителей. В онлайн опросе приняли участие 1 334 человека разного возраста. Исследователи отдельно интересовались, насколько люди готовы сесть «за руль» беспилотника после употребления алкоголя и насколько чаще они будут выпивать, если машины с автопилотом станут частью повседневной жизни.
Каждый второй опрошенный (49%) не видит ничего предосудительного в том, чтобы, выпив, поехать на машине с автопилотом. Более трети участников опроса (37%) допустили, что станут чаще употреблять алкоголь, если смогут ездить на беспилотных автомобилях. К ним надо накинуть еще минимум по 15% тех, кто стремился продемонстрировать социально желательное поведение и слукавил. Более выраженной тенденция к росту потребления алкоголя наблюдалась у молодых людей, положительно относящихся к беспилотным технологиям и чаще использующих сервисы совместных поездок или каршеринга.
Исследователи резюмируют: появление машин с автопилотом должно сделать дороги более безопасными и свести к нулю аварии по вине пьяных водителей. С другой стороны, беспилотники ставят перед обществом новую проблему – рост потребления алкоголя.
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Цитата:| Кому: виктор это точно.
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