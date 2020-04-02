Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 апреля 2020, 19:13

Машины с автопилотом провоцируют алкоголизм

  • 802
  • 0
Фото: thedrive.com
Австралийские ученые бьют тревогу. Они изучили связь беспилотных автомобилей с уровнем потребления алкоголя. Выяснилось, что машины с автономным управлением провоцируют пьянство, ведь в будущем автовладельцам не надо будет концентрироваться на вождении.
Машины с автопилотом провоцируют алкоголизм

Фото: taxi-vopros.ru

Ранее мы писали
Именно такую кругленькую сумму выложил 22-летний петербуржец (или его родители, неважно) по решению судьи ...
Читать далее
Сейчас сознательные водители вынуждены отказываться от лишнего бокала вина или бутылки пива, поскольку должны сесть за руль. Да и штрафы за вождение в нетрезвом виде во всем мире строгие. С появлением беспилотных автомобилей необходимость сохранять трезвость отпадет сама собой.

Ученые решили выяснить, насколько серьезно автономные машины скажутся на трезвом образе жизни австралийских автолюбителей. В онлайн опросе приняли участие 1 334 человека разного возраста. Исследователи отдельно интересовались, насколько люди готовы сесть «за руль» беспилотника после употребления алкоголя и насколько чаще они будут выпивать, если машины с автопилотом станут частью повседневной жизни.

Каждый второй опрошенный (49%) не видит ничего предосудительного в том, чтобы, выпив, поехать на машине с автопилотом. Более трети участников опроса (37%) допустили, что станут чаще употреблять алкоголь, если смогут ездить на беспилотных автомобилях. К ним надо накинуть еще минимум по 15% тех, кто стремился продемонстрировать социально желательное поведение и слукавил. Более выраженной тенденция к росту потребления алкоголя наблюдалась у молодых людей, положительно относящихся к беспилотным технологиям и чаще использующих сервисы совместных поездок или каршеринга.

Исследователи резюмируют: появление машин с автопилотом должно сделать дороги более безопасными и свести к нулю аварии по вине пьяных водителей. С другой стороны, беспилотники ставят перед обществом новую проблему – рост потребления алкоголя.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Билет 2 вопрос 1
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Филя_
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Иван
Carboy
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Wahaebiev
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Машины с автопилотом провоцируют алкоголизм
{{material_129580}}Сейчас сознательные водители вынуждены отказываться от лишнего бокала вина или бутылки пива, поскольку должны сесть за руль. Да и штрафы за вождение в нетрезвом виде во всем мире строгие. С появлением беспилотных автомобилей необходимость сохранять трезвость отпадет сама собой.Ученые решили выяснить, насколько серьезно автономные машины скажутся на трезвом образе жизни австралийских автолюбителей. В онлайн опросе приняли участие 1 334 человека разного возраста. Исследователи отдельно интересовались, насколько люди готовы сесть «за руль» беспилотника после употребления алкоголя и насколько чаще они будут выпивать, если машины с автопилотом станут частью повседневной жизни.Каждый второй опрошенный (49%) не видит ничего предосудительного в том, чтобы, выпив, поехать на машине с автопилотом. Более трети участников опроса (37%) допустили, что станут чаще употреблять алкоголь, если смогут ездить на беспилотных автомобилях. К ним надо накинуть еще минимум по 15% тех, кто стремился продемонстрировать социально желательное поведение и слукавил. Более выраженной тенденция к росту потребления алкоголя наблюдалась у молодых людей, положительно относящихся к беспилотным технологиям и чаще использующих сервисы совместных поездок или каршеринга.Исследователи резюмируют: появление машин с автопилотом должно сделать дороги более безопасными и свести к нулю аварии по вине пьяных водителей. С другой стороны, беспилотники ставят перед обществом новую проблему – рост потребления алкоголя.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Кемерово Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться