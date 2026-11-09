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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 21:33

Разогнали старый РАФ до 120 км/ч: как советские машины стали героями «Слова пацана»

Разогнали старый РАФ до 120 км/ч: как советские машины стали героями «Слова пацана»

Как ГАЗ-24 и РАФ-2203 стали частью экранной истории казанских группировок

Разогнали старый РАФ до 120 км/ч: как советские машины стали героями «Слова пацана»

Драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября 2023 года. Сегодня ей исполняется три года. Экранный автопарк связывает дорогую ГАЗ-24 с угнанной скорой РАФ-2203 и показывает, как машины работают на сюжет.

Драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября 2023 года. Сегодня ей исполняется три года. Экранный автопарк связывает дорогую ГАЗ-24 с угнанной скорой РАФ-2203 и показывает, как машины работают на сюжет.

На угнанном у врачей РАФ-2203 герои уходили от преследования банды «Хади Такташ», а затем от милицейского экипажа. По сюжету скорую использовали для побега: ее 95-сильный двигатель позволил разогнаться до 120 км/ч. РАФ-2203 был одним из самых массовых советских автомобилей скорой помощи. Фургон также использовали для пассажирских и служебных перевозок.

Восьмисерийная историческая драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября 2023 года. Действие разворачивается в Казани конца 1980-х, хотя значительную часть сцен снимали в Ярославле. Об этом сообщала региональная газета 56.ru, называя Ярославскую область одной из основных площадок проекта. Как пишет Autonews, автомобили здесь помогают передать эпоху и становятся частью событий. Через них видны среда героев и работа милиции, а разницу в достатке сериал показывает отдельно.

На улицах экранной Казани заметны и машины милиции. УАЗ-469, знакомый многим как «козлик», появляется чаще других автомобилей: на нем стражи порядка приезжают на места побоищ и пытаются задержать участников группировок. Хулиганов также доставляют в районные отделы милиции на УАЗ-452, известном как «буханка». Для современных водителей поездка при плохом самочувствии также связана с вопросом безопасности: Госавтоинспекция разбирала эту тему в памятке о поездках при болезни.

До места массовой драки с «Хади Такташ» «универсамовские» добираются на ЛиАЗ-677. Просторный салон вмещает всех желающих, поэтому автобус становится частью самой сцены. ЛиАЗ-677 выпускали с 1967 по 1994 год. Модель была одним из характерных советских городских автобусов. По свидетельствам очевидцев, в конце 1980-х подобные машины ходили и по Казани.

Поездка Вовы Адидаса и его сводного брата Марата на разговор с противниками закончилась потерей отцовской белой «Волги» ГАЗ-24. Своих автомобилей у героев не было, а разрешения взять машину отец не давал. В 1980-е ГАЗ-24 стоила больше 9 тыс. рублей, такую сумму могли потратить обеспеченные люди. Поэтому ее исчезновение в сюжете особенно заметно.

У лидера «Универсама» Кащея, которого сыграл Никита Кологривый, был красный фургон ИЖ-2715, известный в народе как «каблук». Компактный фургонный кузов был характерен для советских машин, предназначенных в том числе для городских перевозок небольших грузов. Перед встречей товарищей, вернувшихся из мест лишения свободы, Кащей замечает грязный кузов и просит Марата, которого называет «скорлупой», помочь с машиной.

У «домбытовских» транспорт разный. «Колик» ездит на новой ярко-салатовой ВАЗ-2108 и слушает кассеты группы «Ласковый май» через установленную им магнитолу: заводская комплектация такого устройства не предусматривала. ВАЗ-2108 также появляется в сериале; серийное производство «восьмерки» началось в 1984 году. Лидер группировки «Желтый» приезжает на встречу с Адидасом на ВАЗ-2103. Седан выглядит ухоженным, хотя выпуск этой модели прекратили в 1984 году.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга, УАЗ 469, РАФ 2203, ИЖ 2715, ВАЗ (Lada) 2108
Упомянутые марки: ГАЗ, УАЗ, РАФ, ЛИАЗ, ИЖ, ВАЗ (Lada)
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