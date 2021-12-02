Машины СССР в голливудских фильмах
Вездесущая Нива
Этот вездеход нередко спасал героев фильмов в жанре комедии, экшен и даже в триллерах мелькал. Но не подумайте – триллерами они стали не из-за Нивы! Например, на Ниве в комедии «Корсиканец» катались по горному серпантину главные герои Кристиан Клавье и Жан Рено.
А в триллере «Багровые реки», где компанию Рено составил уже Винсан Кассель, засветилась белая Нива, причем, как сказал герой Касселя – в городе было зарегистрировано более 120 таких машин!
Одной из самых эпичных стала роль Нивы в американской комедии с Беном Стиллером «Невероятная жизнь Уолтера Митти», там Нива буквально спасла жизнь главному герою! Он убегал на ней от извержения знаменитого вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.
Кстати, супергеройские фильмы тоже не смогли обойтись без нашей Нивы – Мстители 2, Черная вдова – во вселенной Марвел Нивы тоже выпускают.
ГАЗ Волга
Кто только не колесил на «Волге» по просторам России! И Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна в очередном «Крепком орешке», правда, как пассажир такси, и Мэтт Деймон в роли Джейсона Борна во втором фильме о приключениях спецагента. Раздолбал он ГАЗ-3110 тогда знатно, но остался цел и невредим, а все почему? Потому что машина крепкая!
Еще одна «Волга», но только ГАЗ-24, засветилась в третьем по счету «Перевозчике» с Джейсоном Стетхемом. Правда, «водитель особого назначения» на ней не прокатился, только по ней, на велосипеде…
На съемках второй части «Неудержимых» было очень много дорогих сердцу российского зрителя машин, среди них целых четыре модели ГАЗ, даже пять с учетом грузовика ГАЗ-66.
Но больше всего гордости вызывает финал фильма «РЭД», где главных героев подвозят на «Чайке» ГАЗ-14, не только же американцам гордиться своими классическими ретромобилями.
Копейка и не только
ВАЗу тоже есть чем похвастаться! Начать с того, что сама Анджелина Джоли гоняла на легендарной «Копейке» на съемках фильма «Особо опасен».
В канадском сериале «Черное лето», детище ВАЗа подвело одного из героев, в самый ответственный момент машина не завелась, и того едва не сожрали зомби!
В очередной невыполнимой миссии («Протокол Фантом» 2011 года), напарником Тома Круза стала Lada Signet, у нас известная как «Пятерка». Съемки проходили в Канаде, так что найти там эту машину не составило труда, в 80-е годы машины поставлялись в Канаду приличными партиями.
А как вам летающий ВАЗ «Четверка» в скандинавской комедии «Копы» 2003 года? Кто бы подумал, что она так умеет!
Папа Римский на УАЗике
Второй сезон сериала НВО «Новый Папа» кроме великолепной игры Джона Малковича порадовал российского зрителя чудным зрелищем – «папамобилем» на базе «Патриота». Смотрелось эпично, сразу видно – спецзаказ!
Кстати, создатели сериала сами вышли на Ульяновский завод через итальянских дилеров УАЗ, поскольку посчитали, что этот внедорожник как нельзя лучше отвечает их замыслу.
Советский автопром в мультфильме «Тачки»
Но не только в боевиках можно встретить знаковые каждому россиянину с детства машины. Во второй части франшизы «Тачки» появился очаровательный «Запорожец».
Как бы мы с вами не относились к отечественному автопрому, надо отдать должное зарубежным фильмам – в них наши машины пусть и выглядят неказисто, зато чаще всего оказываются весьма надежными транспортными средствами!
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