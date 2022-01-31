Машины, зимовавшие на улице: чем они опасны весной?
Антифриз и омывайка
Если оставить их в машине на всю зиму, велика вероятность, что летучие фракции веществ, отвечающих за незамерзание этих жидкостей, испарятся ближе к февралю и они просто застынут в сильный мороз, разорвав бачки, в которых хранятся.
Коррозия
Стоянка на улице под дождем и снегом способна навредить не только днищу машины, но и некоторым важным узлам. Кстати, особенно страдают машины, накрытые брезентом – он создает эффект парника, в котором ржавчина развивается намного активнее.
Тормозная система
С ржавым кузовом вы не так опасны на дороге, как с заржавевшими тормозами. Мало того, что ржавые колодки и диски увеличивают длину тормозного пути, так еще из-за неравномерности слоя коррозии реакция колес может быть разной. Не исключена вероятность того, что такую машину при торможении просто развернет поперек дороги.
После зимовки в сугробе нужно обязательно прокачать тормоза и где-нибудь на пустой дороге попробовать на малой скорости притереть все механизмы системы, избавить их от налета ржавчины. А иногда необходима полная разборка и обработка ржавчины особой химией, а то и вовсе замена тормозных колодок.
Сплющенная резина
Если вы из тех, кто ставит машину на прикол в расчете сэкономить на зимней резине, ваш план не сработает. Особенно если несколько месяцев машина стоит под тяжестью метрового слоя снега. Летние покрышки деформируются, на них могут образоваться трещины и грыжи. Прежде чем вновь сесть за руль такой машины нужно как минимум осмотреть ее шины, проверить давление и подкачать до нормы. Но будьте готовы к тому, что даже новые шины придется сменить – сплющенная часть не всегда способна выправиться, а ездить на «квадратных» колесах вам вряд ли понравится.
Электроника и силовая установка
Электрика автомобиля не любит «зимнюю спячку», даже если вы все продумали и убрали аккумулятор в гараж. Двигатель, который несколько месяцев не заводили, при первом запуске тоже может взбрыкнуть и работать неровно. Впрочем, в некоторых случаях ему может просто требоваться время, чтобы вновь прийти в себя и заработать в нормальном режиме. А вот катушки зажигания умирают при такой зимовке намного чаще. Поэтому если появится надпись Check Engine, то проверить для начала нужно именно их.
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