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7 ноября 2019, 08:55

Маск назвал дату дебюта пикапа Tesla

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Основатель Tesla Motors Илон Маск как всегда при помощи твиттера озвучил дату премьеры первого электрического пикапа. Новинку представят 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от завода по производству космических шаттлов SpaceX.
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Пикап Tesla остается одной из самых засекреченных моделей. О новинке неизвестно практически ничего, ни одна шпионская фотография не просочилась в Сеть. Сам Маск называет электрокар «киберпикапом» и описывает его как «бронетранспортер будущего», который при этом такой же мощный и маневренный как Porsche 911. Кроме того, автомобиль сможет вместить 6 человек и буксировать прицеп массой более 135 тонн.

По размеру новинка Tesla должна быть больше, чем пикапы Ram и Ford F-150. Разумеется, электрокар получит полный привод с электромотором на каждой оси. Стоить пикап Tesla будет не более 50 тысяч долларов, а базовые версии, которые появятся позднее – и того меньше. Таким образом, новинка окажется дешевле электрического пикапа Rivian R1T и по цене будет сопоставим с обычными полноразмерными пикапами с ДВС.
Имя пикапа также держится в секрете. Самая очевидная версия – Tesla Model T (пикапы называют в США «truck»). Но торговая марка «Model T» уже более 100 лет принадлежит компании Ford. В начале августа Илон Маск намекнул, что автомобиль назовут Model B.

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Маск назвал дату дебюта пикапа Tesla
{{material_127176}}Пикап Tesla остается одной из самых засекреченных моделей. О новинке неизвестно практически ничего, ни одна шпионская фотография не просочилась в Сеть. Сам Маск называет электрокар «киберпикапом» и описывает его как «бронетранспортер будущего», который при этом такой же мощный и маневренный как Porsche 911. Кроме того, автомобиль сможет вместить 6 человек и буксировать прицеп массой более 135 тонн.По размеру новинка Tesla должна быть больше, чем пикапы Ram и Ford F-150. Разумеется, электрокар получит полный привод с электромотором на каждой оси. Стоить пикап Tesla будет не более 50 тысяч долларов, а базовые версии, которые появятся позднее – и того меньше. Таким образом, новинка окажется дешевле электрического пикапа Rivian R1T и по цене будет сопоставим с обычными полноразмерными пикапами с ДВС. Имя пикапа также держится в секрете. Самая очевидная версия – Tesla Model T (пикапы называют в США «truck»). Но торговая марка «Model T» уже более 100 лет принадлежит компании Ford. В начале августа Илон Маск намекнул, что автомобиль назовут Model B.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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