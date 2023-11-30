Масштабная выставка Automechanika пройдет в Казахстане

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Automechanika Astana претендует на титул крупнейшего международного хаба для продвижения автомобильных технологий в Центральной Азии. С каждым годом мероприятие расширяет границы. В 2023 году свою продукцию представили 210 компаний из 14 стран, а число посетителей перевалило за 10 тысяч человек. В выставке следующего года уже подтвердили свое участие крупные игроки рынка из Японии, США, России, Малайзии, Казахстана и Литвы, а также ведущие мировые производители шин.

В дни проведения Automechanika в Астане также состоится выставка коммерческого транспорта и дорожно-строительной техники Komtrans Astana / Futuroad Expo Astana. Получить дополнительную информацию, забронировать стенд или организовать поездку на выставку можно на официальном сайте automechanika.kz.

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