Почему владельцам Nissan Rogue в США стоит срочно проверить свои автомобили — детали массового отзыва и возможные последствия

20 февраля 2026, 09:03
Масштабный отзыв Nissan Rogue: почти 324 тысячи кроссоверов с риском поломки двигателя
Nissan официально начал крупнейший отзыв Rogue в США из-за риска выхода из строя двигателя VC-Turbo. Проблема затрагивает сотни тысяч машин и может привести к серьезным последствиям для владельцев. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок и репутацию бренда.
Один из самых популярных кроссоверов на американском рынке - Nissan Rogue - оказался в центре масштабного отзыва. Компания Nissan North America признала наличие серьезной проблемы с двигателем VC-Turbo объемом 1,5 литра, которая может привести к внезапному выходу из строя мотора. Под угрозой оказались почти 324 тысячи автомобилей, выпущенных за последние годы. Для владельцев это не просто неудобство, а реальный риск остаться без машины в самый неподходящий момент.
Суть проблемы - в ухудшении смазки подшипников двигателя из-за перегрева масла. При повышении температуры моторное масло теряет свои свойства, что приводит к ускоренному износу и возможному заклиниванию подшипников. В худшем случае двигатель может полностью выйти из строя, а ремонт обойдется в круглую сумму. Как отмечают специалисты, подобные случаи уже фиксировались, и теперь производитель вынужден действовать на опережение, чтобы избежать массовых поломок и судебных исков.
Масштаб отзыва поражает: речь идет о 323 917 автомобилях, что делает эту кампанию одной из крупнейших для Nissan за последние годы. Владельцам Rogue рекомендуется как можно скорее обратиться к дилерам для проверки и возможного ремонта. В сервисных центрах будут проводить диагностику и, при необходимости, замену проблемных компонентов. Компания подчеркивает, что все работы выполняются бесплатно, однако предупреждает: затягивать с визитом не стоит, ведь последствия могут быть крайне неприятными.
Интересно, что подобные массовые проблемы с моторами - не редкость для современных кроссоверов. Например, у конкурентов из Европы тоже встречаются слабые места, особенно на вторичном рынке. Так, при выборе подержанного Volkswagen Tiguan эксперты советуют внимательно изучать состояние двигателя и трансмиссии, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Подробнее о том, на что обратить внимание при покупке такого кроссовера, можно узнать в материале о подводных камнях Volkswagen Tiguan первого поколения.
Возвращаясь к ситуации с Nissan, стоит отметить, что отзыв затрагивает не только имидж бренда, но и может повлиять на стоимость автомобилей на вторичном рынке. Владельцы, которые своевременно пройдут сервисную кампанию, смогут избежать серьезных проблем в будущем. Однако для тех, кто проигнорирует предупреждение, риск остаться без транспорта и понести значительные расходы остается высоким. В ближайшие месяцы станет ясно, как быстро Nissan справится с этой непростой задачей и удастся ли компании восстановить доверие клиентов.
