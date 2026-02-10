Владельцам Zeekr 001 в Китае бесплатно поменяют дефектную батарею: а что в России?

10 февраля 2026, 09:37
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.
Массовый отзыв электромобилей Zeekr 001 в Китае напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей, ведь эта модель стала одной из самых востребованных на отечественном рынке благодаря параллельному импорту. Причина - выявленный дефект батарей, который может привести к серьезным последствиям для безопасности и надежности эксплуатации.
Как стало известно, компания Zeekr инициировала масштабную сервисную кампанию, затронувшую более 38 тысяч автомобилей 001 в модификации We, выпущенных с июля 2021 по март 2024 года. Проблема кроется в аккумуляторах, поставленных компанией Sunwoda: у части батарей обнаружено повышенное внутреннее сопротивление, что снижает их эффективность и увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Производственный брак был признан официально, а поставщик обязался компенсировать концерну Geely значительную сумму - 2,5 млрд юаней.
Владельцам Zeekr 001 предложено бесплатно заменить аккумуляторы на новые, что должно полностью устранить угрозу. Для российских покупателей, которые приобрели эти электрокары через параллельный импорт, новость особенно актуальна. Официальные сервисные центры Zeekr в России пока отсутствуют, а вопрос гарантийного обслуживания и замены батарей остается проблемой владельцев.
Тем не менее, Zeekr 001 не только уверенно закрепился в числе лидеров продаж среди новых электромобилей в России, но и стал самым популярным вариантом на вторичном рынке по итогам 2025 года. Это подчеркивает масштаб проблемы: потенциально затронуты тысячи владельцев, которые рассчитывали на долгий срок службы и высокую надежность своих машин.
В контексте этой новости важно вспомнить, что ранее на рынке электромобилей уже происходили заметные события, связанные с качеством и доступностью аккумуляторов. Например, недавно мы рассказывали о выходе новых аккумуляторов Autorepar на российский рынок через Ozon - тогда эксперты отмечали, что мало кто знает, как правильно выбрать батарею для современных авто, и почему новые стандарты производства могут изменить подход к покупке АКБ. Подробнее о том, какие нюансы стоит учитывать при выборе аккумулятора, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.
Возвращаясь к ситуации с Zeekr, стоит подчеркнуть: отзывная кампания - не просто формальность, а реальный шаг к обеспечению безопасности и доверия к бренду. В условиях, когда электромобили становятся все более популярными, вопросы качества и надежности батарей выходят на первый план. Владельцам Zeekr 001 рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями и, при необходимости, обращаться к дилерам или сервисным компаниям, специализирующимся на обслуживании электрокаров.
Похожие материалы Зикр
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.01.2026, 09:03
Электромобили из Кореи, Китая и Европы: сравнение моделей — кто выигрывает
Электромобили из трех стран борются за внимание россиян. Корейцы делают ставку на качество, китайцы - на цену, а европейцы - на престиж. Какой электрокар выбрать в 2026 году? Сравниваем реальные модели и их особенности.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
-
25.11.2025, 06:20
Zeekr запускает масштабное обновление ADAS для старых 001 и 009 с переходом на 700 TOPS
Zeekr готовит масштабное обновление для своих электрокаров. Владельцы 001 и 009 получат шанс перейти на новую систему. Компания запускает краудфандинг и обещает существенные бонусы. Подробности о стоимости и условиях апгрейда – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:23
АМБЕРАВТО А5 вновь лидирует по продажам электромобилей в России в октябре
Рынок электрокаров в России в октябре 2025 года удивил новыми результатами. Лидеры сменились, но не все. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.11.2025, 18:59
В России зафиксирован рекордный рост продаж электромобилей из-за утильсбора
В октябре продажи электромобилей в России удивили экспертов. Спрос на новые модели вырос неожиданно быстро. Впереди новые перемены и интересные тенденции. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 13:24
Обновленный Zeekr 001 бьет рекорды: 10 тысяч заказов за несколько недель
Китайский бренд представил обновленную модель. Она уже стала настоящим хитом продаж. Тысячи покупателей оформили на нее заказ. Автомобиль получил невероятную мощность и технологии. Скоро эта новинка может появиться в России.Читать далее
-
16.10.2025, 06:33
Zeekr 001 не исчезнет в 2026 году – компания развеяла слухи о замене
Вокруг Zeekr 001 разгорелись споры о его будущем. Компания дала неожиданный ответ на слухи. Остается ли модель в линейке? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.10.2025, 10:46
АМБЕРАВТО А5 возглавил российский рынок электрокаров в сентябре
В сентябре 2025 года на отечественном рынке электрокаров произошли перемены. Новая модель вышла в лидеры. Итоги месяца удивили экспертов. Подробности читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Зикр
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.01.2026, 09:03
Электромобили из Кореи, Китая и Европы: сравнение моделей — кто выигрывает
Электромобили из трех стран борются за внимание россиян. Корейцы делают ставку на качество, китайцы - на цену, а европейцы - на престиж. Какой электрокар выбрать в 2026 году? Сравниваем реальные модели и их особенности.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
-
25.11.2025, 06:20
Zeekr запускает масштабное обновление ADAS для старых 001 и 009 с переходом на 700 TOPS
Zeekr готовит масштабное обновление для своих электрокаров. Владельцы 001 и 009 получат шанс перейти на новую систему. Компания запускает краудфандинг и обещает существенные бонусы. Подробности о стоимости и условиях апгрейда – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:23
АМБЕРАВТО А5 вновь лидирует по продажам электромобилей в России в октябре
Рынок электрокаров в России в октябре 2025 года удивил новыми результатами. Лидеры сменились, но не все. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.11.2025, 18:59
В России зафиксирован рекордный рост продаж электромобилей из-за утильсбора
В октябре продажи электромобилей в России удивили экспертов. Спрос на новые модели вырос неожиданно быстро. Впереди новые перемены и интересные тенденции. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 13:24
Обновленный Zeekr 001 бьет рекорды: 10 тысяч заказов за несколько недель
Китайский бренд представил обновленную модель. Она уже стала настоящим хитом продаж. Тысячи покупателей оформили на нее заказ. Автомобиль получил невероятную мощность и технологии. Скоро эта новинка может появиться в России.Читать далее
-
16.10.2025, 06:33
Zeekr 001 не исчезнет в 2026 году – компания развеяла слухи о замене
Вокруг Zeekr 001 разгорелись споры о его будущем. Компания дала неожиданный ответ на слухи. Остается ли модель в линейке? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.10.2025, 10:46
АМБЕРАВТО А5 возглавил российский рынок электрокаров в сентябре
В сентябре 2025 года на отечественном рынке электрокаров произошли перемены. Новая модель вышла в лидеры. Итоги месяца удивили экспертов. Подробности читайте в нашем материале.Читать далее