Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 09:37

Владельцам Zeekr 001 в Китае бесплатно поменяют дефектную батарею: а что в России?

В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.

Массовый отзыв электромобилей Zeekr 001 в Китае напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей, ведь эта модель стала одной из самых востребованных на отечественном рынке благодаря параллельному импорту. Причина - выявленный дефект батарей, который может привести к серьезным последствиям для безопасности и надежности эксплуатации.

Как стало известно, компания Zeekr инициировала масштабную сервисную кампанию, затронувшую более 38 тысяч автомобилей 001 в модификации We, выпущенных с июля 2021 по март 2024 года. Проблема кроется в аккумуляторах, поставленных компанией Sunwoda: у части батарей обнаружено повышенное внутреннее сопротивление, что снижает их эффективность и увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Производственный брак был признан официально, а поставщик обязался компенсировать концерну Geely значительную сумму - 2,5 млрд юаней.

Владельцам Zeekr 001 предложено бесплатно заменить аккумуляторы на новые, что должно полностью устранить угрозу. Для российских покупателей, которые приобрели эти электрокары через параллельный импорт, новость особенно актуальна. Официальные сервисные центры Zeekr в России пока отсутствуют, а вопрос гарантийного обслуживания и замены батарей остается проблемой владельцев.

Тем не менее, Zeekr 001 не только уверенно закрепился в числе лидеров продаж среди новых электромобилей в России, но и стал самым популярным вариантом на вторичном рынке по итогам 2025 года. Это подчеркивает масштаб проблемы: потенциально затронуты тысячи владельцев, которые рассчитывали на долгий срок службы и высокую надежность своих машин.

В контексте этой новости важно вспомнить, что ранее на рынке электромобилей уже происходили заметные события, связанные с качеством и доступностью аккумуляторов. Например, недавно мы рассказывали о выходе новых аккумуляторов Autorepar на российский рынок через Ozon - тогда эксперты отмечали, что мало кто знает, как правильно выбрать батарею для современных авто, и почему новые стандарты производства могут изменить подход к покупке АКБ. Подробнее о том, какие нюансы стоит учитывать при выборе аккумулятора, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.

Возвращаясь к ситуации с Zeekr, стоит подчеркнуть: отзывная кампания - не просто формальность, а реальный шаг к обеспечению безопасности и доверия к бренду. В условиях, когда электромобили становятся все более популярными, вопросы качества и надежности батарей выходят на первый план. Владельцам Zeekr 001 рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями и, при необходимости, обращаться к дилерам или сервисным компаниям, специализирующимся на обслуживании электрокаров.

Упомянутые модели: Zeekr 001
Упомянутые марки: Zeekr
