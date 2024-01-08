Массовая авария на М-11 собрала 50 автомобилей: погибли ребенок и трое взрослых
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Пока водители ждали оформления ДТП, для них развернули пункт обогрева с горячим чаем и бутербродами. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту аварии. Основных версий две – плохие метеоусловия (шел сильный снег) и нерасчищенная дорога. Однако, по словам очевидцев, уборочная техника работала хорошо. На информационных табло горело ограничение скорости в 70 км/ч. Основной поток ехал 80 – 90 км/ч, но многие гнали 110 – 140 км/ч. Как показывает практика именно несоблюдение безопасной дистанции зачастую становится причиной массовых аварий.
Схожая по масштабам трагедия произошла на М-11 почти год назад, в конце февраля 2023 года. В условиях сильного снегопада столкнулись два легковых автомобиля. Двигавшаяся в попутном направлении фура начала притормаживать и пытаться объехать аварийные машины. В этот момент в нее врезался тягач с цистерной битума. Дальше автомобили продолжали врезаться друг в друга, не успевая вовремя сориентироваться и затормозить. Самые страшные повреждения получил кроссовер Renault Duster, до середины залетевший под большегруз. В общей сложности известно о 14 пострадавших, пятерых из них госпитализировали с сотрясением головного мозга. Женщина-водитель Renault Duster погибла на глазах двух своих маленьких детей.
-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
-
09.01.2024, 00:01
Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках
Концерн Stellantis официально отказался от участия в крупнейших международных автомобильных выставках. Ближайшие моторшоу в США, да и в других странах, будут намного скучнее без ярких интерактивных стендов легендарных марок.Читать далее
-
07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
06.01.2024, 00:07
На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка
На протяжении долгих лет автомобили оснащались длинными антеннами. Затем на многих современных моделях им на смену пришли акульи плавники. Компания LG сделала следующий шаг и изобрела невидимую антенну нового типа.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
-
09.01.2024, 00:01
Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках
Концерн Stellantis официально отказался от участия в крупнейших международных автомобильных выставках. Ближайшие моторшоу в США, да и в других странах, будут намного скучнее без ярких интерактивных стендов легендарных марок.Читать далее
-
07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
06.01.2024, 00:07
На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка
На протяжении долгих лет автомобили оснащались длинными антеннами. Затем на многих современных моделях им на смену пришли акульи плавники. Компания LG сделала следующий шаг и изобрела невидимую антенну нового типа.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий