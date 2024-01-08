Массовая авария на М-11 собрала 50 автомобилей: погибли ребенок и трое взрослых

Ранее мы писали Десятки автомобилей попали в массовое ДТП на М-11: движение полностью парализовано Днем в воскресенье, 26 февраля, на скоростной автомагистрали М-11 произошло массовое ДТП с участием более ... Читать далее

Трагедия произошла около трех часов дня на 526-м километре трассы М-11 в Новгородской области. Движение в сторону Москвы оказалось полностью заблокировано. Объезд организовали на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия». В общей сложности в аварии участвовали более полусотни легковых и грузовых автомобилей. Четыре человека погибли на месте ДТП, в том числе один ребенок. Еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них пятеро детей.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Пока водители ждали оформления ДТП, для них развернули пункт обогрева с горячим чаем и бутербродами. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту аварии. Основных версий две – плохие метеоусловия (шел сильный снег) и нерасчищенная дорога. Однако, по словам очевидцев, уборочная техника работала хорошо. На информационных табло горело ограничение скорости в 70 км/ч. Основной поток ехал 80 – 90 км/ч, но многие гнали 110 – 140 км/ч. Как показывает практика именно несоблюдение безопасной дистанции зачастую становится причиной массовых аварий.

Схожая по масштабам трагедия произошла на М-11 почти год назад, в конце февраля 2023 года. В условиях сильного снегопада столкнулись два легковых автомобиля. Двигавшаяся в попутном направлении фура начала притормаживать и пытаться объехать аварийные машины. В этот момент в нее врезался тягач с цистерной битума. Дальше автомобили продолжали врезаться друг в друга, не успевая вовремя сориентироваться и затормозить. Самые страшные повреждения получил кроссовер Renault Duster, до середины залетевший под большегруз. В общей сложности известно о 14 пострадавших, пятерых из них госпитализировали с сотрясением головного мозга. Женщина-водитель Renault Duster погибла на глазах двух своих маленьких детей.

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