Массовая авария на МКАД попала на видео

Ранее мы писали Самое массовое ДТП попало на видео Утром в среду, 28 декабря, в китайской провинции Хэнань произошла массовая авария, которая смело может претендовать ... Читать далее

Инцидент произошел в начале седьмого утра на внешней стороне 28-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей). Судя по кадрам с видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Дептранс. Оперативно», черный автомобиль, ехавший в крайнем левом ряду, зацепил на скорости заснеженную обочину. Водитель потерял управление, машину занесло и развернуло поперек потока. Следовавшие в соседних полосах автомобили начали притормаживать, что стало неожиданностью для водителей, ехавших позади них. В итоге сработал принцип бильярда.

По информации Дептранса, в общей сложности в аварии пострадали семь машин: грузовичок, фургон, несколько легковушек и такси. У всех лишь небольшие повреждения кузова. На этот раз, к счастью, обошлось без раненых. После ДТП движение по двум из шести полос МКАД было перекрыто в течение примерно двух часов.

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