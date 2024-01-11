Массовая авария с неуправляемым автокраном в Геленджике попала на видео

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Госавтоинспекторы Геленджика разбираются в обстоятельствах крупной аварии, произошедшей накануне вечером на Новороссийской улице. Судя по опубликованной записи с камеры видеонаблюдения, неуправляемый автокран на высокой скорости летел по встречной полосе, а автомобилисты уворачивались от него, как могли.

Как выяснилось позже, у автокрана отказали тормоза. Остановить тяжелую машину удалось только, врезавшись в дом. В аварии пострадали 12 автомобилей, разбита витрина магазина. 63-летнему водителю автокрана потребовалась помощь медиков, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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