Массовая авария с неуправляемым автокраном в Геленджике попала на видео
Как выяснилось позже, у автокрана отказали тормоза. Остановить тяжелую машину удалось только, врезавшись в дом. В аварии пострадали 12 автомобилей, разбита витрина магазина. 63-летнему водителю автокрана потребовалась помощь медиков, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
-
11.01.2024, 09:19
Эксперты назвали главные зимние беды водителей
Гололед и снегопады серьезно осложняют обстановку на дорогах и жизнь водителей. Эксперты страховой компании рассказали, с какими проблемами к ним чаще всего обращаются зимой.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
11.01.2024, 08:06
В столице обкатывают новый метропоезд с автомобильным дизайном
Сотрудники московского метрополитена приступили к обкатке новейшего метропоезда «Москва 2024», производство которого стартовало лишь полтора месяца назад. В ближайшее время в столичной подземке должно появиться порядка 500 таких вагонов.Читать далее
-
11.01.2024, 07:38
Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214
Перед самым Новым годом авиакомпании Red Wings передали самолет Ту-214, который шесть лет простоял в аэропорту Казани в ожидании своего часа. В 2023 году лайнеру восстановили летную готовность.Читать далее
-
10.01.2024, 21:57
УАЗ рассказал об изменениях на предприятии
Руководство Ульяновского автозавода стремится не только выполнить производственный план, но и заботится об улучшении условий труда своих работников. В 2023 году на предприятии прошла масштабная ремонтная кампания.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
11.01.2024, 09:19
Эксперты назвали главные зимние беды водителей
Гололед и снегопады серьезно осложняют обстановку на дорогах и жизнь водителей. Эксперты страховой компании рассказали, с какими проблемами к ним чаще всего обращаются зимой.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
11.01.2024, 08:06
В столице обкатывают новый метропоезд с автомобильным дизайном
Сотрудники московского метрополитена приступили к обкатке новейшего метропоезда «Москва 2024», производство которого стартовало лишь полтора месяца назад. В ближайшее время в столичной подземке должно появиться порядка 500 таких вагонов.Читать далее
-
11.01.2024, 07:38
Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214
Перед самым Новым годом авиакомпании Red Wings передали самолет Ту-214, который шесть лет простоял в аэропорту Казани в ожидании своего часа. В 2023 году лайнеру восстановили летную готовность.Читать далее
-
10.01.2024, 21:57
УАЗ рассказал об изменениях на предприятии
Руководство Ульяновского автозавода стремится не только выполнить производственный план, но и заботится об улучшении условий труда своих работников. В 2023 году на предприятии прошла масштабная ремонтная кампания.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий