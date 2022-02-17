Массовое ДТП около Кемерово – погибли четыре человека (Видео)
Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАЗ» с полуприцепом. После этого ВАЗ отбросило на «Газель» и Mitsubishi Outlander. А через несколько минут в «Газель» врезался уже Daewoo Matiz.
На видео, опубликованном в соцсетях видно, что все машины-участники ДТП очень сильно повреждены.
Больше всего жертв в ВАЗе: в автомобиле погибли водитель и два пассажира. Водитель и пассажир «Газели» сильно травмированы. Еще погиб водитель Daewoo Matiz, его пассажир получил травмы.
В настоящее время правоохранительные органы работают на месте ДТП, причины аварии устанавливаются.
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