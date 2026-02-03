Почему новые гибридные кроссоверы Zeekr 9X оказались под угрозой серьезных неисправностей в России

Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора

В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.

Российские автолюбители, решившие приобрести флагманский гибридный кроссовер Zeekr 9X, внезапно оказались в центре масштабной технической проблемы. На фоне растущего интереса к китайским автомобилям и активного параллельного импорта, именно эта модель стала причиной тревоги: у десятков машин выявлен серьезный дефект заднего мотор-редуктора. Для рынка, где официальная поддержка отсутствует, подобная ситуация может обернуться значительными расходами и сложностями для владельцев.

Как выяснилось, у Zeekr 9X, поступивших в Россию, массово проявляются трещины на корпусе заднего редуктора. Владельцы замечают под автомобилем красные следы трансмиссионной жидкости - тревожный сигнал, который часто игнорируют до появления серьезных последствий. Причина - заводской просчет в конструкции: неудачный выбор материала и просчеты в расчетах нагрузок привели к тому, что при низких температурах и резких перепадах внутри редуктора корпус не выдерживает, появляются трещины, и масло начинает вытекать. В результате редуктор становится непригоден для эксплуатации.

По информации Autonews, только в одном из сервисных центров, специализирующихся на китайских автомобилях, зафиксированы десятки подобных случаев. Владельцы массово обращаются за ремонтом, а ожидания от премиального гибрида сталкиваются с суровой реальностью. Производитель Zeekr уже в курсе проблемы: в Китае с ней чаще сталкиваются в северных регионах, где морозы особенно сильны. Однако полноценной отзывной кампании не проводилось - вместо этого завод оперативно внес изменения в конструкцию. С января 2026 года все новые Zeekr 9X оснащаются редуктором с усиленным корпусом и другим сплавом, что должно исключить повторение дефекта.

Цены, комплектации и особенности поставок

Zeekr 9X - это полноразмерный кроссовер, представленный в 2025 году и построенный на новой платформе SEA-S. Автомобиль оснащается гибридной установкой с 2,0-литровым бензиновым мотором Volvo и двумя электродвигателями, а также аккумулятором Freevoy от CATL. В зависимости от комплектации, мощность может достигать 1401 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,1 секунды. На домашнем рынке цены стартуют от 465 900 юаней, но в России, где модель доступна только по параллельному импорту, стоимость варьируется от 12,8 до 17,2 млн рублей в зависимости от комплектации и продавца.

Отсутствие официальных дилеров в России означает, что покупатели лишены привычной поддержки и гарантийных обязательств. В случае поломки владельцы вынуждены искать решения самостоятельно: либо заказывать новый редуктор из Китая (стоимость - 400–500 тыс. рублей), либо ремонтировать старый, заварив трещину и усилив корпус. Цены на такие работы разнятся: заварка у частного мастера может обойтись в 50 тыс. рублей, а полный комплекс работ в сервисе - до 100 тыс. рублей. Некоторые компании предлагают «под ключ» устранить проблему за 92 тыс. рублей, но официальной ответственности за качество никто не несет.

Как реагируют сервисы и производитель

В сервисных центрах отмечают, что если вовремя заметить первые признаки течи, редуктор еще можно спасти - корпус ремонтопригоден. Однако для примерно 2 000 Zeekr 9X прежней конструкции, уже ввезенных в Россию, риск столкнуться с этой проблемой остается высоким. Владельцам советуют оформлять гарантию в виде страхового продукта, чтобы хоть как-то защитить себя от непредвиденных расходов.

По словам представителей компаний, занимающихся продажей Zeekr, производитель был оперативно проинформирован о ситуации. Инженеры завода приезжали в Россию, осматривали поврежденные автомобили и подтвердили наличие конструктивного просчета. С декабря 2025 года на конвейере уже используются новые редукторы с увеличенной толщиной корпуса и другим составом алюминиево-магниевого сплава. Это должно полностью устранить риск повторения дефекта в новых партиях.

Что делать владельцам и перспективы

Тем, кто уже приобрел Zeekr 9X старой конструкции, остается надеяться на своевременное обнаружение проблемы и качественный ремонт. В противном случае замена редуктора может обойтись в круглую сумму, а отсутствие официального дилера только усложняет ситуацию. Как отмечают эксперты, массовые обращения в сервисы продолжаются, и вопрос окончательно не закрыт - на вторичном рынке такие автомобили могут стать источником неприятных сюрпризов для новых владельцев.

В целом, история с Zeekr 9X наглядно показывает, с какими рисками сталкиваются покупатели новых китайских моделей в России, особенно когда речь идет о сложных гибридных технологиях и отсутствии официальной поддержки. По данным аналитиков, марка Zeekr в 2025 году стала лидером среди электрокаров, но массовые поломки флагманской модели могут повлиять на доверие к бренду. Вопрос, насколько быстро и эффективно производитель сможет восстановить репутацию на российском рынке, остается открытым.

