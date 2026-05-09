С 9 по 11 мая ГИБДД перейдёт на усиленный режим: массовые проверки на алкоголь, штрафы — остановить могут каждого

9 мая 2026, 05:47
Массовые проверки ГИБДД: как изменится ситуация на дорогах в майские выходные
В праздничные дни с 9 по 11 мая ГИБДД запускает масштабные проверки на дорогах по всей стране. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей и другим грубым нарушениям. Новые меры затронут десятки регионов и могут повлиять на привычный ритм автомобилистов.
В преддверии майских праздников ГИБДД объявило о начале масштабной операции по контролю за безопасностью на дорогах. С 9 по 11 мая экипажи ДПС в разных уголках России будут работать в усиленном режиме, чтобы выявлять нетрезвых водителей и пресекать опасные нарушения. Такой подход выбран не случайно: статистика показывает, что именно в праздничные дни число дорожно-транспортных происшествий и грубых нарушений правил значительно возрастает.
Особое внимание уделяют регионам с традиционно высоким трафиком и сложной дорожной обстановкой. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в десятках других субъектов — от Самарской до Архангельской области, от Башкортостана до Краснодарского края — инспекторы будут останавливать автомобили для сплошных проверок. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ДПС будут выявлять признаки опьянения: запах алкоголя, невнятную речь, неадекватную реакцию, нарушение координации движений, покраснение лица и расширенные зрачки.
Если алкотестер покажет превышение допустимой нормы, водителя немедленно отстранят от управления, а машину отправят на штрафстоянку. После этого нарушителя направят на медицинское освидетельствование. В случае подтверждения факта опьянения ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Такой жёсткий подход, по мнению инспекторов, должен стать сдерживающим фактором для нарушителей безопасности.
Однако борьба с пьянством за рулём — не единственная цель рейдов. Полиция и ДПС будут также выявлять автомобили с грязными или скрытыми номерами, водителей без ремней безопасности, нарушителей, выезжающих на встречную полосу, а также тех, кто сел за руль, не имея прав. Особое внимание уделят перевозке детей: инспекторы проверят наличие детских кресел и бустеров, чтобы минимизировать риски для самых маленьких пассажиров.
ГИБДД призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать о любых фактах нарушений по номеру дежурной части своего региона, по единому номеру 112 или на круглосуточную горячую линию МВД. В ведомстве утверждают, что только совместными усилиями можно добиться снижения числа трагедий на дорогах в праздничные дни.
