Проблемы с HyperOS 3: Обновление превращает смартфоны Xiaomi в «кирпичи»

Массовые сбои после обновления HyperOS 3: смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO оказались заблокированы

Владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с неожиданной проблемой после установки HyperOS 3: устройства перестают работать из-за активации региональной блокировки. Эксперты предупреждают о рисках при покупке и советуют, как не попасть в неприятную ситуацию.

Выход обновления HyperOS 3 для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей, но совсем не тот, на который рассчитывала компания. После установки новой прошивки многие устройства оказались неработоспособны: они перестали загружаться, впадая в бесконечную перезагрузку (цикл загрузки) или постоянно запуская режим восстановления. Причина — активация механизма региональной блокировки, который превращает смартфон в бесполезный «кирпич».

Как сообщает Gizchina, под удар попали так называемые «серые» устройства. Речь идет о китайских версиях смартфонов, на которые продавцы нелегально устанавливали глобальную прошивку для последующей перепродажи за пределами Китая. HyperOS 3 теперь тщательно проверяет соответствие аппаратной части и региона. Если система обнаруживает несоответствие (например, «железо» китайской версии, но прошивка глобальная), она блокирует загрузку. В результате пользователь теряет доступ к своему гаджету, и попытка вернуть его к жизни без специальных знаний становится невозможной.

Внедрение таких проверок — это попытка Xiaomi бороться с нелегальным импортом и продажей устройств, не предназначенных для официальных рынков. Однако в первую очередь страдают обычные покупатели, которые зачастую даже не подозревают о реальном происхождении своего смартфона. Многие приобретают такие устройства в интернет-магазинах или у перекупщиков, не обращая внимания на маркировку модели и версию прошивки. Эксперты советуют перед покупкой внимательно изучать характеристики: если маркировка модели заканчивается на букву «C» (или другую, указывающую на китайский регион), а продавец уверяет, что прошивка глобальная — от покупки лучше отказаться.

Тем, кто уже столкнулся с проблемой после обновления, специалисты рекомендуют попробовать принудительную перезагрузку устройства не менее семи раз подряд. В некоторых случаях система воспринимает это как критическую ошибку и автоматически активирует откат прошивки к предыдущей стабильной версии HyperOS. После восстановления работоспособности важно немедленно отключить автоматическое обновление в настройках, чтобы избежать повторения ситуации.

По информации Gizchina, массовые жалобы на блокировку смартфонов уже поступают из разных стран. Владельцы недоумевают, почему их устройство внезапно перестало работать, и требуют разъяснений от производителя. Эта ситуация служит напоминанием о том, что при выборе техники необходимо соблюдать осторожность и учитывать региональное происхождение гаджета до совершения покупки. В противном случае можно в самый неожиданный момент остаться без связи и доступа к личным данным.