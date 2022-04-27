27 апреля 2022, 07:57
Мастер парковки 80-го уровня: вылез через багажник (видео)
Найти свободное парковочное место в новых районах многоэтажек – задача не из простых. Особенно обидно, когда между машинами остается расстояние, меньше стандартных трех метров.
Дарья Климова Фото: zbulvar.ru
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Однако находчивый автолюбитель не растерялся в такой непростой ситуации, ведь у автомобиля была еще и пятая дверь, поэтому он вылез через багажник. После чего водитель спокойно достал из машины пакеты, закрыл багажник и направился домой. Владельцам соседних автомобилей, по всей видимости, тоже придется проявить изобретательность и ловкость, чтобы попасть за руль.
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