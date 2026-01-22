Водяные насосы с двойными подшипниками — что скрывает новинка?

22 января 2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.
На российском рынке стартовали продажи механических водяных насосов от бренда Masuma. Компания вывела на рынок сразу несколько моделей, которые предназначены для автомобилей Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Volvo и Land Rover. Как сообщает пресс-служба бренда, все новинки полностью повторяют конструкцию оригинальных деталей, что особенно важно для владельцев современных машин.
Главная особенность новых помп - использование двойных подшипников, металлических крыльчаток и алюминиевого корпуса. Такой подход, по мнению представителей Masuma, обеспечивает не только высокую прочность, но и устойчивость к коррозии. В условиях российских дорог и климата это может стать решающим преимуществом.
Гарантийные обязательства на новые помпы составляют два года или 50 тысяч километров пробега. Это довольно смелое заявление для рынка автозапчастей, где далеко не все производители готовы брать на себя такие риски. Masuma явно делает ставку на качество и долговечность своих изделий.
В ассортименте представлены помпы для самых популярных моделей Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Volvo и Land Rover. Это решение может заинтересовать как владельцев относительно новых автомобилей, так и тех, кто предпочитает поддержанные машины, но не готов экономить на надежности.
По информации Движок, компания подчеркивает, что все детали проходят строгий контроль качества. Особое внимание уделяется материалам: алюминиевый корпус не только легкий, но и устойчив к агрессивным средам, а металлическая крыльчатка гарантирует стабильную работу системы охлаждения даже при высоких нагрузках.
В условиях, когда на рынке наблюдается дефицит оригинальных запчастей, появление альтернативных решений от проверенных брендов становится настоящим спасением для многих автовладельцев. Masuma явно рассчитывает занять свою нишу, предлагая не просто замену, а полноценную альтернативу оригинальным деталям.
