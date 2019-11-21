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21 ноября 2019, 00:04

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

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Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Примечательно, что инициатива звучит среди парламентариев уже не первый раз, однако до сих пор проект не могут одобрить.

Что предлагают изменить?

В 2017 году депутаты партии «Справедливая Россия» внесли предложение изменить федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256 от 29.12.2006 г.) в части, касающейся условий и порядка приобретения семьей легкового автомобиля в собственность. Тогда предложение не было одобрено, сейчас проект снова находится на рассмотрении Госдумы.

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

Фото взято из открытых источников

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

Фото взято из открытых источников

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

Фото взято из открытых источников

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

Фото взято из открытых источников

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Согласно тексту документа, обладательницы маткапитала смогут купить не любую понравившуюся машину. Депутаты предлагают наложить некоторые ограничения. В частности, тратить государственные деньги за второго и последующего ребенка следует разрешить на машину российского производства, которая имеет не менее трех пассажирских мест и обладает мотором с отдачей не выше 125 сил. Кроме того, стоимость автомобиля не может превышать одного миллиона рублей.

По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Кроме того, это позволит поддержать отечественный автопром.

Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр « Пока инициатива не одобрена, поскольку приобретение авто не соответствует изначальным условиям программы материнского капитала, направленным на улучшение жилищных условий семьи, на получение образования ребенком или пенсии матери. Новшество может привести перепродаже транспортного средства и обналичиванию материнского капитала. Чтобы этого не допустить, можно запретить продажу приобретенного на материнский капитал авто на срок от двух лет, стоимость автомобиля - не более 1 млн рублей »
Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр

Где можно потратить материнский капитал на машину?

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер субсидии составляет 453 тыс. рублей. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Потратить их по закону можно на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей и пенсию матери.

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину

 

Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Примечательно, что в отдельных субъектах РФ все-таки можно потратить маткапитал на покупку машины. Правда, речь идет о региональной выплате, а не федеральной. Такие правила действуют, в частности, в Ростовской и Калининградской области, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе. Подобный опыт был и в Санкт-Петербурге. Как отмечают эксперты, мера нашла положительный отголосок как в благосостоянии семей, так и в динамике продаж новых автомобилей регионов.

Такой подход депутаты предлагают закрепить в федеральном законодательстве, «обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей».

Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли « Принятие предложения действительно существенно облегчит жизнь семьям с двумя и более детьми, а также увеличит продажи автомобилей российской сборки, таких как Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo, Renault Sandero или Logan. Помимо этого, реализация маткапитала на покупку авто снизит количество автокредиторов, которое в 2019 году выросло до 190 тыс. займов. Но предварительный ответ парламентариев отрицательный, поскольку проект не решает жизненно важных проблем семей с детьми, а именно – улучшения жилищных условий, на что в настоящее время направляется 98% средств, выделяемых на материнские капиталы »
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Действительно, власти не спешат принимать столь логичную и нужную меру на федеральном уровне. Официальная причина — боязнь обналичивания материнского капитала. Правда, в этом случае проблему решить не сложно: нужно законодательно ограничить перепродажу авто в течение, например, трех или пяти лет. Также стоит установить предельную стоимость автомобиля (не более одного миллиона рублей), вместительность (не более восьми мест), и производителя (машина должна выпускаться на территории РФ).

Есть и другая причина — неофициальная. Каждый год сертификат на материнский капитал получают порядка 700-800 тыс. семей, однако в большинстве случаев он просто лежит без дела. Не каждая российская семья может позволить себе обновить жилье, до обучения ребенка еще много лет впереди, а на пенсию матери вообще предпочитают тратить маткапитал единицы. Автомобиль же — реальная необходимая многим семьям вещь, и воспользоваться возможностью потратить на это субсидию захотят многие. В этом случае государству придется активнее выдавать «живые» деньги.

Арина Милая
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Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Что предлагают изменить?В 2017 году депутаты партии «Справедливая Россия» внесли предложение изменить федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256 от 29.12.2006 г.) в части, касающейся условий и порядка приобретения семьей легкового автомобиля в собственность. Тогда предложение не было одобрено, сейчас проект снова находится на рассмотрении Госдумы.{{gallery_482}} Согласно тексту документа, обладательницы маткапитала смогут купить не любую понравившуюся машину. Депутаты предлагают наложить некоторые ограничения. В частности, тратить государственные деньги за второго и последующего ребенка следует разрешить на машину российского производства, которая имеет не менее трех пассажирских мест и обладает мотором с отдачей не выше 125 сил. Кроме того, стоимость автомобиля не может превышать одного миллиона рублей.По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Кроме того, это позволит поддержать отечественный автопром.{{person_275_Пока инициатива не одобрена, поскольку приобретение авто не соответствует изначальным условиям программы материнского капитала, направленным на улучшение жилищных условий семьи, на получение образования ребенком или пенсии матери. Новшество может привести перепродаже транспортного средства и обналичиванию материнского капитала. Чтобы этого не допустить, можно запретить продажу приобретенного на материнский капитал авто на срок от двух лет, стоимость автомобиля - не более 1 млн рублей}}Где можно потратить материнский капитал на машину?Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер субсидии составляет 453 тыс. рублей. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Потратить их по закону можно на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей и пенсию матери.{{gallery_230}} Примечательно, что в отдельных субъектах РФ все-таки можно потратить маткапитал на покупку машины. Правда, речь идет о региональной выплате, а не федеральной. Такие правила действуют, в частности, в Ростовской и Калининградской области, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе. Подобный опыт был и в Санкт-Петербурге. Как отмечают эксперты, мера нашла положительный отголосок как в благосостоянии семей, так и в динамике продаж новых автомобилей регионов.Такой подход депутаты предлагают закрепить в федеральном законодательстве, «обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей». {{person_18_Принятие предложения действительно существенно облегчит жизнь семьям с двумя и более детьми, а также увеличит продажи автомобилей российской сборки, таких как Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo, Renault Sandero или Logan. Помимо этого, реализация маткапитала на покупку авто снизит количество автокредиторов, которое в 2019 году выросло до 190 тыс. займов. Но предварительный ответ парламентариев отрицательный, поскольку проект не решает жизненно важных проблем семей с детьми, а именно – улучшения жилищных условий, на что в настоящее время направляется 98% средств, выделяемых на материнские капиталы}} Действительно, власти не спешат принимать столь логичную и нужную меру на федеральном уровне. Официальная причина — боязнь обналичивания материнского капитала. Правда, в этом случае проблему решить не сложно: нужно законодательно ограничить перепродажу авто в течение, например, трех или пяти лет. Также стоит установить предельную стоимость автомобиля (не более одного миллиона рублей), вместительность (не более восьми мест), и производителя (машина должна выпускаться на территории РФ).Есть и другая причина — неофициальная. Каждый год сертификат на материнский капитал получают порядка 700-800 тыс. семей, однако в большинстве случаев он просто лежит без дела. Не каждая российская семья может позволить себе обновить жилье, до обучения ребенка еще много лет впереди, а на пенсию матери вообще предпочитают тратить маткапитал единицы. Автомобиль же — реальная необходимая многим семьям вещь, и воспользоваться возможностью потратить на это субсидию захотят многие. В этом случае государству придется активнее выдавать «живые» деньги.
2019-11-21
Автор: Арина Милая
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