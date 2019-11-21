Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
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Что предлагают изменить?
В 2017 году депутаты партии «Справедливая Россия» внесли предложение изменить федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256 от 29.12.2006 г.) в части, касающейся условий и порядка приобретения семьей легкового автомобиля в собственность. Тогда предложение не было одобрено, сейчас проект снова находится на рассмотрении Госдумы.
По словам депутата Сергея Миронова, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно, поэтому такая мера была бы воспринята положительно семьями. Кроме того, это позволит поддержать отечественный автопром.
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Пока инициатива не одобрена, поскольку приобретение авто не соответствует изначальным условиям программы материнского капитала, направленным на улучшение жилищных условий семьи, на получение образования ребенком или пенсии матери. Новшество может привести перепродаже транспортного средства и обналичиванию материнского капитала. Чтобы этого не допустить, можно запретить продажу приобретенного на материнский капитал авто на срок от двух лет, стоимость автомобиля - не более 1 млн рублей
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Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр
Где можно потратить материнский капитал на машину?
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер субсидии составляет 453 тыс. рублей. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Потратить их по закону можно на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей и пенсию матери.
Такой подход депутаты предлагают закрепить в федеральном законодательстве, «обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей».
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Принятие предложения действительно существенно облегчит жизнь семьям с двумя и более детьми, а также увеличит продажи автомобилей российской сборки, таких как Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo, Renault Sandero или Logan. Помимо этого, реализация маткапитала на покупку авто снизит количество автокредиторов, которое в 2019 году выросло до 190 тыс. займов. Но предварительный ответ парламентариев отрицательный, поскольку проект не решает жизненно важных проблем семей с детьми, а именно – улучшения жилищных условий, на что в настоящее время направляется 98% средств, выделяемых на материнские капиталы
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Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Есть и другая причина — неофициальная. Каждый год сертификат на материнский капитал получают порядка 700-800 тыс. семей, однако в большинстве случаев он просто лежит без дела. Не каждая российская семья может позволить себе обновить жилье, до обучения ребенка еще много лет впереди, а на пенсию матери вообще предпочитают тратить маткапитал единицы. Автомобиль же — реальная необходимая многим семьям вещь, и воспользоваться возможностью потратить на это субсидию захотят многие. В этом случае государству придется активнее выдавать «живые» деньги.
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