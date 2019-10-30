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30 октября 2019, 00:32

Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля

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Думская фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, такая мера способна поддержать не только семьи с детьми, но и российский автопром.
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Новый законопроект предлагает разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, поскольку с рождением ребенка потребность семьи в личном транспортном средстве резко возрастает. Автомобиль должен быть не мощнее 125 л.с., иметь не менее 3 мест в салоне и стоить не более 1 млн рублей.

Подобное предложение звучит не первый раз. Более того, в некоторых регионах идею уже претворили в жизнь. В Ростовской и Калининградской областях, а также в Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе официально разрешили тратить материнский капитал на покупку машины.

В указанный лимит 1 млн рублей попадают многие модели российского производства. Покупатели могут выбрать обычный седан Lada Vesta или Hyundai Solris, хэтчбек Lada Granta или Renault Sandero, универсал Lada Vesta или Largus, сообщил в интервью порталу Nation News автоэксперт Максим Кадаков. Если нужен автомобиль с увеличенным клиренсом, то можно рассмотреть Lada 4x4 или Stepway-версии Renault Logan и Sandero.

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Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля
{{material_127963}}Новый законопроект предлагает разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, поскольку с рождением ребенка потребность семьи в личном транспортном средстве резко возрастает. Автомобиль должен быть не мощнее 125 л.с., иметь не менее 3 мест в салоне и стоить не более 1 млн рублей.Подобное предложение звучит не первый раз. Более того, в некоторых регионах идею уже претворили в жизнь. В Ростовской и Калининградской областях, а также в Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе официально разрешили тратить материнский капитал на покупку машины.В указанный лимит 1 млн рублей попадают многие модели российского производства. Покупатели могут выбрать обычный седан Lada Vesta или Hyundai Solris, хэтчбек Lada Granta или Renault Sandero, универсал Lada Vesta или Largus, сообщил в интервью порталу Nation News автоэксперт Максим Кадаков. Если нужен автомобиль с увеличенным клиренсом, то можно рассмотреть Lada 4x4 или Stepway-версии Renault Logan и Sandero.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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