30 октября 2019, 00:32
Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля
- 115
- 0
Думская фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, такая мера способна поддержать не только семьи с детьми, но и российский автопром.
Ранее мы писали
Государственные программы льготного автокредитования завершились. Средства, выделенные на них из бюджета, ...Читать далее
Подобное предложение звучит не первый раз. Более того, в некоторых регионах идею уже претворили в жизнь. В Ростовской и Калининградской областях, а также в Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе официально разрешили тратить материнский капитал на покупку машины.
В указанный лимит 1 млн рублей попадают многие модели российского производства. Покупатели могут выбрать обычный седан Lada Vesta или Hyundai Solris, хэтчбек Lada Granta или Renault Sandero, универсал Lada Vesta или Largus, сообщил в интервью порталу Nation News автоэксперт Максим Кадаков. Если нужен автомобиль с увеличенным клиренсом, то можно рассмотреть Lada 4x4 или Stepway-версии Renault Logan и Sandero.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано http:// gg.gg/ AntiiCam прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве