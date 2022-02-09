«Матильда»: в чем особенность танка, который получил женское имя (уникальный случай в истории)
Больше брони!
В 1936 году англичане заметили, что имеющиеся у них в наличии образцы бронетехники обладают не лучшей защитой и решили ситуацию исправлять. Помимо прочего, решено было создать новый пехотный танк. Так появилась первая «Матильда». Но она обладала рядом недостатков. Броня получилась толстой, но далеко не во всех местах. Орудие… Орудия не было вообще: танк вооружили только пулемётом. Скорость всей этой конструкции не превышала 13 км/ч.
Модель – новая, имя – то же
В общем, пришлось разработать новую модель. Конструкторы все ошибки учли и в 1937 году создали совсем другую машину. А вот с наименованием ничего придумывать не стали: назвали «Матильда II». Впоследствии именно Matilda II начали называть просто «Матильдами», а неудачные первые называют именно «Матильда 1», с единичкой после имени.
Конкретные значения
Matilda II имела броню толщиной до 78 миллиметров – и это в 1937 году! Так был бронирован низ лба. В наклонной середине броня уменьшалась до 47 мм, к верху увеличивалась до 75. Борт был ненамного тоньше: от 40 до 70 мм, корма – 55. Башня имела 75 мм «по кругу». При этом, масса танка получилась не такой уж большой: чуть менее 27 тонн. «Матильду» часто называют «танком с бронёй тяжелого и массой среднего» – по крайней мере, по меркам того времени.
Двигателя в танк установили целых два, но слабых: по 87 «лошадок». Разгоняли они машину до 24 км/ч – мало, но не забываем про саму концепцию пехотного танка. Примечательно, что движки эти были дизельными, а не бензиновыми.
Сначала было неплохо, но…
Как бы там ни было, но в начале войны броня «Матильд» действительно оказалась для вермахта очень большой проблемой. Подавляющим большинством орудий пробиваться английские танки упорно не хотели. В то же время слабенькое орудие QF вполне успешно боролось с немецкими Pz. III и даже – в некоторой степени – с Pz. IV. Только вот у немецких танков был потенциал для модернизации. А выжать что-то большее из «Матильд», увы, было невозможно. Поэтому, чем больше затягивалась Вторая мировая, тем менее пригодными для участия в ней становились эти «англичанки».
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