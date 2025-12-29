Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 13:59

Маткапитал могут разрешить тратить на обучение в автошколе для матерей

В Госдуме обсуждают новые возможности для семей — автошкола за счет маткапитала?

В России обсуждается идея разрешить использовать материнский капитал для оплаты обучения женщин с детьми в автошколах. Эксперты спорят о плюсах и минусах инициативы. Возможны ли такие перемены и что мешает их реализации - читайте в нашем материале.

В России вновь обсуждается возможность расширения направлений использования материнского капитала. На этот раз речь идет о том, чтобы разрешить женщинам с детьми оплачивать обучение в автошколах за счет этих средств. С подобной инициативой выступил один из депутатов Госдумы, который считает, что современные матери часто сталкиваются с необходимостью самостоятельно возить детей в детские сады, школы и на различные кружки. По его мнению, получение водительских прав может значительно облегчить жизнь многим семьям.

Однако эксперты не спешат поддерживать эту идею. По информации Autonews, представители автомобильных союзов считают, что подобное нововведение может противоречить изначальному назначению материнского капитала. Эти средства, по их мнению, должны идти на улучшение условий жизни ребенка, а не на личные нужды родителей. Некоторые специалисты предлагают рассмотреть возможность покупки отечественного автомобиля за счет маткапитала, что, по их словам, принесло бы больше пользы семьям.

С другой стороны, общественные деятели отмечают, что любые шаги по расширению возможностей использования материнского капитала заслуживают внимания. Они подчеркивают, что чем больше вариантов для родителей, тем выше их самостоятельность и свобода выбора. Тем не менее, на практике реализация такой инициативы может столкнуться с бюрократическими трудностями. Например, в автошколах часто разделяют оплату между разными юридическими лицами, что может затруднить использование государственных средств.

Еще один важный аспект - стоимость обучения и последующая покупка автомобиля. Даже если женщина сможет оплатить курсы вождения за счет маткапитала, приобрести собственную машину для многих семей остается недоступной роскошью. Эксперты считают, что без комплексного подхода к вопросу автомобилизации родителей, подобные меры могут оказаться малоэффективными.

Сейчас материнский капитал можно использовать только на строго определенные цели. Закон разрешает оплачивать образовательные услуги для детей, включая кружки и секции, а также обучение в автошколе для самого ребенка до 25 лет. Однако для родителей такие возможности пока закрыты. Ранее уже предлагалось разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля, но эта идея не была реализована из-за опасений по поводу возможных злоупотреблений.

Общественники уверены, что расширение перечня услуг, на которые можно направлять материнский капитал, стало бы значительным подспорьем для молодых семей и матерей-одиночек. Они отмечают, что государственная поддержка в виде маткапитала - это серьезная помощь, но существующие ограничения не всегда соответствуют реальным потребностям родителей. Вопрос о том, появится ли возможность оплачивать автошколу для матерей за счет этих средств, остается открытым и требует дальнейшего обсуждения на уровне правительства.

