Матвиенко поддержала идею о принятии закона об ответственности за выброс мусора из машины
Нормы об ответственности для тех, кто выбрасывает мусор из машины, могут появиться в российском законодательстве после широкого обсуждения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник на пресс-конференции по итогам весенней сессии, пишет ТАСС.
«Если мы хотим оставить чистую планету и детям, и внукам, если мы хотим дышать чистым воздухом, каждый должен за собой убирать, каждый должен соблюдать правила жизни в обществе. Мы должны способствовать оздоровлению окружающей среды. Поэтому я допускаю возможность принятия такого закона [об ответственности за выброс мусор из машин], но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может быть, в Общественной палате с нашими гражданами. Почему нет, если пока призывы к сознанию не работают? Может быть, надо таким образом начать воспитывать? А потом все это отменять, когда люди будут соблюдать все эти правила», - отметила Валентина Матвиенко. Спикер добавила, что знает о подобной инициативе, но законопроект еще не читала.
110KM.RU напоминает, что поправки предлагают внести в КоАП. Владельцу легкового авто за выброс мусора грозит штраф в размере 10 тыс. руб., а грузового — 100 тыс. руб. За повторное нарушение штраф вырастет до 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. За нарушителями будут следить камеры.
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