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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 10:18

MAVEN раскрыл механизм образования марсианских сияний - важное открытие для науки

MAVEN раскрыл механизм образования марсианских сияний - важное открытие для науки

MAVEN нашел на Марсе земной механизм сияний — что это значит для экспедиций

MAVEN раскрыл механизм образования марсианских сияний - важное открытие для науки

Исследования аппарата MAVEN позволили ученым впервые подтвердить, что полярные сияния на Марсе возникают по аналогии с земными. Это открытие может изменить подход к будущим миссиям и пониманию эволюции планет.

Исследования аппарата MAVEN позволили ученым впервые подтвердить, что полярные сияния на Марсе возникают по аналогии с земными. Это открытие может изменить подход к будущим миссиям и пониманию эволюции планет.

Открытие, сделанное с помощью данных с устройства MAVEN, может изменить представление о процессах, происходящих в атмосфере. Ученые впервые получили подтверждение, что марсианские сияния действуют по тому же принципу, что и земные, несмотря на различие в магнитных полях двух планет.

На Земле полярные сияния случаются, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами в верхних слоях атмосферы, магнитное поле направляет их к полюсам. Этот процесс известен как цикл Данджи — модель, предложенная британским физиком Джеймсом Данджи еще в 1960-х годах. До недавнего времени казалось, что на Марсе, где нет глобальных магнитных полей, сияния должны возникать иначе.

Однако анализ данных, собранных MAVEN за 11 лет работы, показал: на Марсе применяется миниатюрная версия цикла Данджи. Здесь локальные магнитные поля, образованные намагниченной корой, создают условия для подобного явления. Именно над этими участками и фиксируются световые лучи, что подтверждено измерениями магнитометра и других приборов.

Сам аппарат MAVEN был запущен НАСА в 2013 году и изначально должен был работать всего год, но проработал более десяти лет. За это время он не только изучил атмосферу Марса, но и стал рекордсменом по объему передаваемых данных, а также по сообщению с марсоходами. В декабре 2025 года связь с MAVEN оборвалась после выхода из тени Марса, а в июне 2026 года миссия официально завершилась.

Открытие мини-цикла Данджи на Марсе позволяет предположить, что аналогичные процессы могут происходить и на других планетах, где нет глобального магнитного поля. Это расширение горизонтов поиска жизни и понимания эволюции планетной атмосферы. Кроме того, новые знания о марсианских сияниях помогают лучше подготовиться к будущим роботизированным и пилотируемым экспедициям на Красной планете.

MAVEN зафиксировал процесс атмосферного распыления на другой планете, наблюдал крупнейшие пылевые бури в Солнечной системе и обнаружил несколько типов марсианских сияний. По мнению экспертов, дальнейший анализ собранных данных может дать ответы на вопросы о различиях в эволюции Земли и Марса, а также о причинах разрушения атмосферы Красной планеты. Ожидается, что НАСА опубликует отчет о причинах вывода MAVEN из строя к концу года.

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