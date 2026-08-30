Mavic Crossmax Ultimate: карбоновые спицы, титановые ниппели и вес 1080 г для победы в XCO

30 августа 2026, 22:03
Mavic Crossmax Ultimate: новые карбоновые колеса для кросс-кантри весом 1080 г
Mavic Crossmax Ultimate: новые карбоновые колеса для кросс-кантри весом 1080 г
Mavic совместно с профессионалами внедрила в гонки Кубка мира по кросс-кантри карбоновую пару Crossmax Ultimate с рекордно низкой массой. Эта новинка уже показала себя на трассах, а ее особенности могут повлиять на выбор спортсменов и команд в ближайшие сезоны.
В мире кросс-кантри важна граммовая экономия, и Mavic ее прекрасно понимает. Компания представила новое поколение колесной пары Crossmax Ultimate, которую уже используют профессиональные команды на этапах Кубка мира. Главная форма - заявленная масса всего 1080 г, что делает эти колеса одними из самых легких в своем классе.
Разработка велась в тесном сотрудничестве с гонщиками. Внутренняя ширина обода - 30 мм, глубина - 25 мм, размер покрышек - 2,3-2,4 дюйма.
Каждое колесо собрано на 20 прямых карбоновых спицах по схеме 2-креста, а для снижения массы использованы титановые ниппели. Существенная экономия, вес - около 300 г - достигнут за счет новой конструкции втулок и других комплектующих. Передняя втулка весит 105 г, задняя - 180 г (в версии с креплением на шести болтах и барабане XD). Внутри - керамические подшипники и механизм свободного хода ID360 LIGHT с 40 зубьями. По данным производителя, масса переднего колеса - 500 г, заднего - 580 г.
Колеса уже прошли испытания на трассах Кубка мира в составе команд Mondraker и KTM Factory XC. По информации Mavic, спортсмены использовали их на протяжении всего сезона, а Катрин Эмбахер одержала победу в гонке XCO среди женщин до 23 лет. Кроме того, колеса помогли элитным гонщикам финишировать в топ-10. Для проверки надежности конструкции проведено 57 стендовых испытаний.
В случае с Crossmax Ultimate, акцент на легкости и технологичности может стать определяющим для команды, стремящейся к лучшему результату. Для российских спортсменов такие решения особенно актуальны: легкие и прочные рули позволяют проходить сложные трассы и экономить силы на таких дистанциях. Важно помнить, что подобные компоненты требуют бережного обращения и регулярного обслуживания, чтобы сохранить заявленные характеристики в течение всего сезона.
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