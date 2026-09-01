Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 06:17

Maxus V90 2023: автодом с дизелем, литиевыми батареями и солнечными панелями

Maxus V90 2023: автодом с дизелем, литиевыми батареями и солнечными панелями

Maxus V90 2023: Полная автономность и свобода без компромиссов — 400 Ач лития + 1400 Вт солнца, полное оснащение «под ключ» за 3,85 млн рублей

Maxus V90 2023: автодом с дизелем, литиевыми батареями и солнечными панелями

Автодом Maxus V90 2023 года привлекателен сочетанием дизельного двигателя, литиевых батарей и солнечных панелей. Такой набор делает модель интересной для тех, кто ищет автономность и комфорт в поездках по России. Важно понять, как эти решения влияют на практичность и экономию в современных условиях.

Автодом Maxus V90 2023 года привлекателен сочетанием дизельного двигателя, литиевых батарей и солнечных панелей. Такой набор делает модель интересной для тех, кто ищет автономность и комфорт в поездках по России. Важно понять, как эти решения влияют на практичность и экономию в современных условиях.

Автодом Maxus V90 2023 года для тех, кто ценит независимость в путешествиях и не готов жертвовать комфортом ради мобильности. В условиях, когда спрос на дома на колесах в России стабильно растет, именно такие модели становятся особенно востребованными.

Габариты Maxus V90 — 5940×2062×2825 мм — позволяют перевозить внутри все необходимое для длительных поездок. Дизельный турбодвигатель объемом 2,0 литра и привод на две оси обеспечивают уверенное движение по трассе и экономичный расход топлива. Пробег в 50 000 км для подобной техники считается вполне приемлемым, особенно если учесть, что автодома часто используются в щадящем режиме.

Фото: Maxus

Важное отличие Maxus V90 - продуманная система автономного электропитания. Литиевые батареи емкостью 400 Ач и солнечные панели мощностью 1400 Вт позволяют не зависеть от внешних источников энергии. Инвертор на 3000 Вт обеспечивает работу бытовой техники, включая холодильник, кондиционер, индукционную плиту и СВЧ-печь. Это создает условия, близкие к экономическим, даже вдали от цивилизации.

Водоснабжение организовано через бак чистой воды на 150 литров и бак для сливной воды на 70 литров. Такой запас позволяет не задумываться о постоянном поиске заправок и сливных станций. Встроенный туалет и маркиза для создания теней на свежем воздухе делают отдых максимально комфортным.

Стоимость подержанного Maxus V90 2023 года составляет 3 850 000 рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений. Доставка возможна в любой город России, комплектация «под ключ» поставляется по необходимости дооснащения. На фоне растущего интереса к автодомам, такие решения становятся все более актуальными.

Подобные автодома требуют регулярного обслуживания электрооборудования и контроля состояния водяных баков. В целом, Maxus V90 2023 года выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромисс.

Упомянутые марки: Maxus
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