Maxus V90 2023: компактный автодом с запасом хода без подключений на 3 дня

Maxus V90: китайский автодом с пробегом 12 000 км и полной комплектацией за 3,6 млн ₽

Maxus V90 - редкий пример компактного автодома из Китая с минимальным пробегом и продуманной начинкой. Модель 2023 года уже доступна в России, что особенно актуально на фоне роста интереса к самостоятельным путешествиям и спроса на дома на колесах.

Maxus V90 - редкий пример компактного автодома из Китая с минимальным пробегом и продуманной начинкой. Модель 2023 года уже доступна в России, что особенно актуально на фоне роста интереса к самостоятельным путешествиям и спроса на дома на колесах.

Рынок автодомов в России постепенно меняется: все больше людей ищут не большие автобусы, а компактные и продуманные решения для путешествий и жизни на колесах. Maxus V90 — один из таких вариантов, который сочетает в себе свежий год выпуска, новый пробег и продуманную комплектацию.

Габариты Maxus V90 составляют 5940×2110×2830 мм, что делает его удобным для маневрирования даже в стесненных условиях. Под капотом — дизель 2.0T мощностью 147 л.с., автоматическая коробка передач и задний привод. Категория С, шесть посадочных мест, современный навигационный экран и камера заднего вида — всё это облегчает управление и парковку, особенно для новичков в мире автодомов.

Фото: Максус

Главное достоинство модели — жилая зона. Внутри предусмотрены: обеденная группа, навесные шкафы, декоративная подсветка, большое окно, холодильник, индукционная плита, шкаф с крышкой, микроволновая печь Galanz, кондиционер, дизельный обогреватель и водонагреватель. Для автономной жизни в дороге установлены литий-ионный аккумулятор 12 В 800 Ач, солнечная панель на 400 Вт и инвертор 3000 Вт. Запасы воды: 150 литров питьевой, 80 литров серой и 18 литров канализационной — этого достаточно на несколько дней без подключения к инфраструктуре.

Особого внимания заслуживает выдвижной санузел с биотуалетом, душевой системой, зеркалом с панелью, вентилятором, полкой для полотенец и розеткой 220 В. Вдали от цивилизации наличие собственного туалета и душа становится решающим фактором. Спальная зона организована в виде поперечной кровати размером 1800×1380 мм, что позволяет рационально использовать пространство и не жертвовать комфортом.

Снаружи Maxus V90 оснащен выдвижным тентом, антимоскитной сеткой, электрической ступенью, подключением к городской воде, откидным столиком, уличной дизельной плитой и фаркопом. Состояние машины отличное: оригинальный пробег, первый владелец, полная комплектация. Цена «под ключ» — 3 587 000 ₽.

Maxus V90 может показаться интересным для тех, кто ищет баланс между размером, автономностью и ценой. Важно учитывать, что китайские автодома постепенно завоевывают доверие российских покупателей благодаря сочетанию цены, оснащения и простоты оформления. Для выбора автодома под свои задачи на рынке доступны как новые, так и подержанные варианты с разной планировкой и уровнем автономности.

На фоне растущего интереса к автодомам и самостоятельным путешествиям такие предложения становятся все более востребованными. Для сравнения, на рынке встречаются и другие интересные варианты: например электрокар Porsche Taycan Cross Turismo .