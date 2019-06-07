Май принес почти 7-процентное проседание авторынка
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В первой десятке лишь один бренд, который отчитался о позитивном развитии событий – Skoda. Через сеть своих дилеров чехи реализовали 6 982 новых автомобиля, и это, как ни странно смотрится на фоне общей картины, 17-процентная прибавка к АППГ.
«АвтоВАЗ», что называется, остался при своих – 0% или 28 739 разошедшихся по стране малолитражек. Lada Granta и Lada Vesta вновь лидеры продаж в модельном секторе. Результат первой 11 095 ед., второй – 8 818 шт. Еще две «Лады» обосновались на 15 и 16 строчках списка. Это XRay и Lada 4x4 – соответственно 2 427 и 2 392 шт.
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Можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Слабовато отработал май Mercedes-Benz: по коммерческой линейке падение составило 81%, по линейке легковых машин – 4% (3 102 ед.). Это позволило его главному сопернику BMW подняться строчкой выше с результатом 3 150 ед. (+8%). У Lexus -15% (1 764 ед.), у Audi -8% (1 217 ед.), у Volvo -7% (661 ед.), у Land Rover -22% (568 ед.). Не оказалось повода для гордости у Cadillac (-50%, 62 ед.) и Jaguar (-53%, 88 ед.).
В то же время отметим рост интереса российских водителей к продукции Datsun, где рост продаж составил немыслимые 82% (1 877 ед.) и smart (+79%, 243 ед.). В случае с малышом позитивное влияние на статистику, скорее всего, оказал каршеринг. Не знаю, как по другим городам странам, но в родном Санкт-Петербурге в семействе каршеринговых «Смартов» обнаружилось заметное прибавление.
Многолетний лидер в китайском секторе – Lifan по-прежнему не может надуть «паруса» и довольствуется показателем 452 реализованных автомобиля. Притом что год назад автопроизводитель из Чунцина продал 1 327 новых машин. На какие-то 5 ТС больше продала Chery (457 ед.), но и у этих ребят нет причин для праздника – как-никак -13% к АППГ.
Ожидать какого-то прогресса от июня практически бессмысленно – летние месяцы никогда не были «урожайными» на продажи, а при нынешней экономической ситуации и подавно. Вот и в сетях люди не раскидываются оптимистичными фразами. Скорее наоборот. Sergey Zuev: «Нет денег у людей. Цены на эти «железки» взлетели, а зарплату с 2010 года не повышали. Поэтому народ пересел на бэушные авто. Рынок подержанных растет». Андрей Гиязов: «В июне перейдём к двузначному минусу. Ох, не хотелось бы, но тренд такой»...
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