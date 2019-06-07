7 июня 2019, 08:00

Май принес почти 7-процентное проседание авторынка

  • 3977
  • 0
Российский авторынок «умаялся» - согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае этого года зафиксировано самое значительное падение объемов продаж новых автомобилей за два последних года.
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка

Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ подвела итоги майских продаж новых автомобилей Lada. Всего за месяц дилеры реализовали 28 ...
Читать далее
Сообща мы приобрели в минувшем месяце 137 624 ед., и это оказалось на 6,7% слабее показателя мая 2018 года (или на 9 901 ед.). Отрицательные результаты чуть ли не у всех ведущих (и не только) игроков рынка, включая лидеров – Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Toyota и далее по нисходящей.

В первой десятке лишь один бренд, который отчитался о позитивном развитии событий – Skoda. Через сеть своих дилеров чехи реализовали 6 982 новых автомобиля, и это, как ни странно смотрится на фоне общей картины, 17-процентная прибавка к АППГ.

«АвтоВАЗ», что называется, остался при своих – 0% или 28 739 разошедшихся по стране малолитражек. Lada Granta и Lada Vesta вновь лидеры продаж в модельном секторе. Результат первой 11 095 ед., второй – 8 818 шт. Еще две «Лады» обосновались на 15 и 16 строчках списка. Это XRay и Lada 4x4 – соответственно 2 427 и 2 392 шт.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Ранее мы писали
Апрель не принес нам перестановку в стане лидеров, зато продемонстрировал, что с автопродажами в России не ...
Читать далее
По словам эксперта, особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. «Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину», - отмечает Йорг Шрайбер.

Слабовато отработал май Mercedes-Benz: по коммерческой линейке падение составило 81%, по линейке легковых машин – 4% (3 102 ед.). Это позволило его главному сопернику BMW подняться строчкой выше с результатом 3 150 ед. (+8%). У Lexus -15% (1 764 ед.), у Audi -8% (1 217 ед.), у Volvo -7% (661 ед.), у Land Rover -22% (568 ед.). Не оказалось повода для гордости у Cadillac (-50%, 62 ед.) и Jaguar (-53%, 88 ед.).

В то же время отметим рост интереса российских водителей к продукции Datsun, где рост продаж составил немыслимые 82% (1 877 ед.) и smart (+79%, 243 ед.). В случае с малышом позитивное влияние на статистику, скорее всего, оказал каршеринг. Не знаю, как по другим городам странам, но в родном Санкт-Петербурге в семействе каршеринговых «Смартов» обнаружилось заметное прибавление. 

Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Май принес почти 7 процентное проседание авторынка
Самые большие «плюсы» продемонстрировали китайцы, правда, в лице всего двух компаний – Geely и Haval. Да, в количественном плане, возможно, не самые великие успехи (736 и 712 ед. соответственно), но по процентам прироста атомные значения – 242% и 149%.

Многолетний лидер в китайском секторе – Lifan по-прежнему не может надуть «паруса» и довольствуется показателем 452 реализованных автомобиля. Притом что год назад автопроизводитель из Чунцина продал 1 327 новых машин. На какие-то 5 ТС больше продала Chery (457 ед.), но и у этих ребят нет причин для праздника – как-никак -13% к АППГ.

Ожидать какого-то прогресса от июня практически бессмысленно – летние месяцы никогда не были «урожайными» на продажи, а при нынешней экономической ситуации и подавно. Вот и в сетях люди не раскидываются оптимистичными фразами. Скорее наоборот. Sergey Zuev: «Нет денег у людей. Цены на эти «железки» взлетели, а зарплату с 2010 года не повышали. Поэтому народ пересел на бэушные авто. Рынок подержанных растет». Андрей Гиязов: «В июне перейдём к двузначному минусу. Ох, не хотелось бы, но тренд такой»...


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Май принес почти 7-процентное проседание авторынка
Над таксистами в России усилят контроль
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Май принес почти 7-процентное проседание авторынка
{{material_126694}} Сообща мы приобрели в минувшем месяце 137 624 ед., и это оказалось на 6,7% слабее показателя мая 2018 года (или на 9 901 ед.). Отрицательные результаты чуть ли не у всех ведущих (и не только) игроков рынка, включая лидеров – Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Toyota и далее по нисходящей. В первой десятке лишь один бренд, который отчитался о позитивном развитии событий – Skoda. Через сеть своих дилеров чехи реализовали 6 982 новых автомобиля, и это, как ни странно смотрится на фоне общей картины, 17-процентная прибавка к АППГ. «АвтоВАЗ», что называется, остался при своих – 0% или 28 739 разошедшихся по стране малолитражек. Lada Granta и Lada Vesta вновь лидеры продаж в модельном секторе. Результат первой 11 095 ед., второй – 8 818 шт. Еще две «Лады» обосновались на 15 и 16 строчках списка. Это XRay и Lada 4x4 – соответственно 2 427 и 2 392 шт. {{person_63_Можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года}}{{material_126498}} По словам эксперта, особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. «Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину», - отмечает Йорг Шрайбер.Слабовато отработал май Mercedes-Benz: по коммерческой линейке падение составило 81%, по линейке легковых машин – 4% (3 102 ед.). Это позволило его главному сопернику BMW подняться строчкой выше с результатом 3 150 ед. (+8%). У Lexus -15% (1 764 ед.), у Audi -8% (1 217 ед.), у Volvo -7% (661 ед.), у Land Rover -22% (568 ед.). Не оказалось повода для гордости у Cadillac (-50%, 62 ед.) и Jaguar (-53%, 88 ед.).В то же время отметим рост интереса российских водителей к продукции Datsun, где рост продаж составил немыслимые 82% (1 877 ед.) и smart (+79%, 243 ед.). В случае с малышом позитивное влияние на статистику, скорее всего, оказал каршеринг. Не знаю, как по другим городам странам, но в родном Санкт-Петербурге в семействе каршеринговых «Смартов» обнаружилось заметное прибавление.  {{gallery_230}} Самые большие «плюсы» продемонстрировали китайцы, правда, в лице всего двух компаний – Geely и Haval. Да, в количественном плане, возможно, не самые великие успехи (736 и 712 ед. соответственно), но по процентам прироста атомные значения – 242% и 149%. Многолетний лидер в китайском секторе – Lifan по-прежнему не может надуть «паруса» и довольствуется показателем 452 реализованных автомобиля. Притом что год назад автопроизводитель из Чунцина продал 1 327 новых машин. На какие-то 5 ТС больше продала Chery (457 ед.), но и у этих ребят нет причин для праздника – как-никак -13% к АППГ. Ожидать какого-то прогресса от июня практически бессмысленно – летние месяцы никогда не были «урожайными» на продажи, а при нынешней экономической ситуации и подавно. Вот и в сетях люди не раскидываются оптимистичными фразами. Скорее наоборот. Sergey Zuev: «Нет денег у людей. Цены на эти «железки» взлетели, а зарплату с 2010 года не повышали. Поэтому народ пересел на бэушные авто. Рынок подержанных растет». Андрей Гиязов: «В июне перейдём к двузначному минусу. Ох, не хотелось бы, но тренд такой»...
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тула Ростов-на-Дону Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG