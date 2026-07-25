Встречают по подсветке: 5 технологических новшеств премиального Maybach GLS 2026 года

25 июля 2026, 21:55
Maybach GLS 2026: новые световые решения и суперэкран MBUX в премиальном внедорожнике
Maybach GLS 2026: новые световые решения и суперэкран MBUX в премиальном внедорожнике
Обновленный Maybach GLS 2026 года выходит на рынок с заметными изменениями в дизайне и технологиях. Особое внимание уделено светодиодной оптике и мультимедийной системе, что может повлиять на привычные стандарты в сегменте люксовых внедорожников.
Премьера обновленного Maybach GLS 2026 года вызывает интерес не только среди поклонников марки, но и среди тех, кто стремится к развитию технологий в премиальном сегменте. Внедорожник получил изменения во внешности и оснащении, которые могут стать новым стандартом класса люксовых внедорожников.
Главное визуальное новшество - светодиодная подсветка передней части, где светящаяся рамка решетки радиатора повторяет форму фирменной звезды внутри фар. Над дополнительными фарами расположены тонкие дневные ходовые огни, а под эмблемой Mercedes-Benz теперь размещен светящийся логотип Maybach. Приветственная подсветка автоматически включается при приближении владельца в темное время суток, что говорит о внимании к деталям.
В салоне внедорожника установлен суперэкран MBUX, объединяющий три дисплея в одну панель. Это система, работающая на свежем программном обеспечении Mercedes-Benz, включает в себя управление мультимедиа, навигацию и настройки автомобиля. Подобный подход ранее появился в стандартном GLS 2025 года, но в Maybach были добавлены премиальные материалы отделки и расширенные функции.
Силовая установка базируется на 4-литровом двигателе V8 с турбонаддувом и коленчатым валом. Мощность достигает 390 кВт (около 530 л.с.), максимальный крутящий момент — 750 Нм. Детали трансмиссии и тип полного привода пока не разглашаются, однако можно ожидать, что Maybach GLS сфокусируют внимание на плавности хода и тяге на все колеса.
Премиальная версия Maybach GLS традиционно появляется спустя несколько месяцев после выхода стандартного GLS, что соответствует графику компании. Аналогичный подход Mercedes-Benz использовал при обновлении S-класса и его люксовой модификации. Для сравнения, в сегменте кроссоверов и внедорожников вопросы комплектации и безопасности также остаются актуальными — например, недавно обсуждались показатели итоговой оценки безопасности в других моделях, таких как Mazda CX-5 2026 года .
На российском рынке официальная информация о стоимости и начале продаж Maybach GLS 2026 пока отсутствует. Однако, учитывая интерес к премиальным внедорожникам и растущий спрос на современные технологии в автомобилях, новинка может стать ведущим событием для данного сегмента. Важно отметить, что подобные модели часто становятся ориентиром для сравнения ожиданий покупателей относительно уровня комфорта и инноваций.
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