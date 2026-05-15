Дилеры советуют не ждать: что происходит с ценами на авто в мае

15 мая 2026, 15:53
Майские продажи новых авто: дилеры раскрыли, что изменится на рынке
Май приносит перемены на авторынке: дилеры уже готовятся к снижению спроса, а эксперты предупреждают о возможных изменениях цен. Почему майские праздники влияют на продажи, и как это скажется на выборе новых машин - объясняем, что важно знать сейчас.
Май для российских автолюбителей всегда был особенным месяцем: длинные выходные, массовые поездки за город и спад деловой активности заметно отражаются на рынке новых автомобилей. В этом году дилеры и эксперты уже отмечают, что привычная сезонность снова даст о себе знать, а значит, покупателям стоит быть внимательнее к ценам и предложениям.
По информации «Автостата», руководители крупных дилерских сетей сходятся во мнении: май не станет рекордным по продажам. Николай Иванов, отвечающий за продажи новых машин в «Рольф», уверен, что показатели будут скромнее, чем в апреле. По его расчетам, рынок новых легковых автомобилей может остановиться на отметке 105-110 тысяч штук, что немного ниже прошлых месяцев. Причина - традиционный отток покупателей в отпуска и на дачи, а также снижение деловой активности в праздничные недели.
Однако не все эксперты столь пессимистичны. Александр Шапринский, коммерческий директор «Прагматики», считает, что в этом году майские каникулы короче, чем обычно, поэтому сильного падения ждать не стоит. По его словам, если и будет снижение, то не более 5%. Это значит, что рынок сохраняет устойчивость, несмотря на сезонные колебания.
На ситуацию влияет не только спрос, но и внешние факторы. Андрей Ольховский, возглавляющий ГК «Автодом», отмечает: на стоимость новых машин в мае могут повлиять изменения валютных курсов и рост логистических расходов. Если раньше поставки шли преимущественно морем, то теперь из-за изменений маршрутов доставка может стать дороже и дольше. Это, в свою очередь, может сказаться на конечной цене для покупателей.
Интересно, что в апреле на рынке автокредитования наблюдалось оживление, что может поддержать спрос и в начале лета. Тем не менее, дилеры советуют не откладывать покупку, если вы уже определились с моделью: нестабильность курса и возможные перебои с поставками могут привести к неожиданным корректировкам цен.
Сезонные особенности авторынка - не единственная тема, которая волнует водителей весной. Например, многие сталкиваются с проблемами подвески после зимы, и эксперты советуют не игнорировать первые признаки неисправностей. О том, почему летом чаще выходят из строя детали ходовой, и как избежать дорогого ремонта, можно узнать в материале о причинах летних стуков и скрипов в подвеске.
В целом, май остается месяцем, когда автолюбителям стоит внимательно следить за изменениями на рынке: сезонные скидки, новые условия кредитования и возможные корректировки цен могут появиться внезапно. Как показывает практика, именно в такие периоды можно найти выгодные предложения, если не упустить момент.
