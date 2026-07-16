Аэропорт Минск переходит на белорусский премиум - встречайте МАЗ 281

МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику

Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале.

Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале.

Национальный аэропорт «Минск» обзавелся новым автомобилем представительского класса - МАЗ 281, который был изготовлен на заводе «МАЗ-Купава». Передача машины стала заметным событием для транспортной инфраструктуры страны: теперь встреча иностранных делегаций и важных гостей будет проходить на новом уровне комфорта и безопасности. Как выяснил 110km.ru, автомобиль уже поступил в распоряжение главной воздушной гавани Беларуси.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

Как соощбили в пресс-службе Минского автомобильного завода, МАЗ 281 построен с учетом требований экологического стандарта Евро-5 и оснащен дизельным двигателем мощностью 150 л.с., а также механической шестиступенчатой коробкой передач. Для водителя предусмотрены современные системы: ABS, EBD, ESC, камера заднего вида, электропривод зеркал, круиз-контроль и кондиционер. Все это призвано повысить уровень безопасности и удобства при эксплуатации автомобиля в условиях аэропорта.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

В салоне установлены семь кресел повышенной комфортности с функцией откидывания спинки, а также два дополнительных места рядом с водителем. Каждый пассажир обеспечен трехточечным ремнем безопасности, а на подголовниках размещен логотип заказчика. Для создания приятной атмосферы предусмотрено двухрежимное потолочное освещение «день-ночь», а также подсветка ступенек у сдвижной двери. Пол покрыт противоскользящим материалом, что особенно актуально в дождливую или зимнюю погоду. Автоматическая боковая дверь и тонированные стекла завершают образ современного представительского автомобиля.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

Заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев отметил, что при разработке особое внимание уделялось удобству размещения пассажиров и их багажа. В салоне предусмотрена телескопическая вешалка для верхней одежды, что особенно важно для деловых поездок и официальных мероприятий. Кроме того, по заказу аэропорта будет изготовлено еще три таких автомобиля, один из которых адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

Если Вы не знали, завод «МАЗ-Купава» специализируется на выпуске прицепов, кузовов и специальных автомобилей, а также активно внедряет современные технологии в свои разработки. За последние годы предприятие расширило линейку продукции, уделяя особое внимание экологическим стандартам и комфорту пассажиров. Внедрение новых моделей, таких как МАЗ 281, позволяет укреплять позиции белорусского автопрома на внутреннем и внешнем рынках.

К слову, тенденция к переходу на отечественные агрегаты и повышение локализации производства наблюдается и в других сегментах белорусской техники. Например, тракторы BELARUS 422.1 и 622 недавно сменили европейские моторы на новые агрегаты BELARCO, что подробно рассмотрено в материале о переходе на отечественные двигатели в сельхозтехнике. Это подтверждает общий тренд на развитие собственных технологий и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.