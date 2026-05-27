Теперь ездить на дачу станет комфортнее: МАЗ показал новый пригородный автобус

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 16:35

МАЗ 303147: новый пригородный автобус с низким полом и современными системами

МАЗ 303147 - свежая разработка для пригородных маршрутов, сочетающая городской комфорт и функциональность. Автобус получил низкопольную конструкцию, современные системы безопасности и удобства для пассажиров, что особенно актуально для российских дорог.

Появление МАЗ 303147 на рынке — заметное событие для тех, кто регулярно пользуется пригородным транспортом. Новый автобус третьего поколения ориентирован на перевозку большого количества пассажиров и предлагает решения, которые раньше встречались только в городских моделях.

Главная особенность – низкопольная конструкция, благодаря которой посадка и высадка занимают минимум времени. Это особенно важно на загруженных маршрутах, где минуты на счету. В салоне предусмотрено 35 посадочных мест, из которых 16 расположены на нижнем полу. Мягкие кресла с ремнями безопасности повышают уровень комфорта, а просторный проход способствует лёгкому передвижению внутри автобуса.

Техническая часть тоже заслуживает внимания: под капотом установлен двигатель экологического класса «Евро-5» мощностью 294 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает плавный разгон и экономичный расход топлива, что важно для пригородных маршрутов с переменным трафиком.

Современные опции включают: климат-контроль, три электронных маршрутных указателя с речевым автоинформатором и внутрисалонным табло, систему адресного открытия дверей, видеонаблюдение и зарядные устройства для гаджетов по всему салону. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены механический пандус и специальное место для инвалидной коляски на накопительной платформе.

Судя по имеющимся данным, МАЗ 303147 может стать востребованным предложением для российских перевозчиков. В условиях, когда требования к безопасности и комфорту пассажиров постоянно повышаются, такие модели позволяют улучшить доступность общественного транспорта и сделать поездки за город более удобными. Важно, что низкопольные автобусы уже доказали свою эффективность в городских условиях, а теперь этот опыт постепенно переносится и на пригородные маршруты.

Интересно, что современные тенденции в оснащении пригородных автобусов не ограничиваются только МАЗом. Например, в обзоре китайского минивэна BAW MPV также учитываются показатели комфорта и функциональности для пассажиров, что говорит о растущей конкуренции в сегменте.

