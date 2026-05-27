Теперь ездить на дачу станет комфортнее: МАЗ показал новый пригородный автобус

27 мая 2026, 16:35
МАЗ 303147: новый пригородный автобус с низким полом и современными системами
МАЗ 303147: новый пригородный автобус с низким полом и современными системами
МАЗ 303147 - свежая разработка для пригородных маршрутов, сочетающая городской комфорт и функциональность. Автобус получил низкопольную конструкцию, современные системы безопасности и удобства для пассажиров, что особенно актуально для российских дорог.
Появление МАЗ 303147 на рынке — заметное событие для тех, кто регулярно пользуется пригородным транспортом. Новый автобус третьего поколения ориентирован на перевозку большого количества пассажиров и предлагает решения, которые раньше встречались только в городских моделях.
Главная особенность – низкопольная конструкция, благодаря которой посадка и высадка занимают минимум времени. Это особенно важно на загруженных маршрутах, где минуты на счету. В салоне предусмотрено 35 посадочных мест, из которых 16 расположены на нижнем полу. Мягкие кресла с ремнями безопасности повышают уровень комфорта, а просторный проход способствует лёгкому передвижению внутри автобуса.
Техническая часть тоже заслуживает внимания: под капотом установлен двигатель экологического класса «Евро-5» мощностью 294 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает плавный разгон и экономичный расход топлива, что важно для пригородных маршрутов с переменным трафиком.
Современные опции включают: климат-контроль, три электронных маршрутных указателя с речевым автоинформатором и внутрисалонным табло, систему адресного открытия дверей, видеонаблюдение и зарядные устройства для гаджетов по всему салону. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены механический пандус и специальное место для инвалидной коляски на накопительной платформе.
Судя по имеющимся данным, МАЗ 303147 может стать востребованным предложением для российских перевозчиков. В условиях, когда требования к безопасности и комфорту пассажиров постоянно повышаются, такие модели позволяют улучшить доступность общественного транспорта и сделать поездки за город более удобными. Важно, что низкопольные автобусы уже доказали свою эффективность в городских условиях, а теперь этот опыт постепенно переносится и на пригородные маршруты.
Интересно, что современные тенденции в оснащении пригородных автобусов не ограничиваются только МАЗом. Например, в обзоре китайского минивэна BAW MPV также учитываются показатели комфорта и функциональности для пассажиров, что говорит о растущей конкуренции в сегменте.
Похожие материалы MAZ
-
27.05.2026, 16:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездов в России
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива привычным плацкарту и купе. Нововведение обещает тишину, приватность и комфорт для одиночных пассажиров, меняя представление о ночных поездках.Читать далее
-
27.05.2026, 14:39
Каршеринг в России: новые федеральные правила для аренды авто
В России готовят новые правила для каршеринга. Изменения затронут всех операторов. Ожидаются единые требования и стандарты. Эксперты обсуждают возможные риски и перспективы.Читать далее
-
27.05.2026, 14:30
Renault Trucks C480 8×2: новая схема шасси и три управляемые оси для города
Renault Trucks представила обновленный C480 8×2 с тремя управляемыми осями. Эта новинка может изменить подход к перевозкам в городах и на стройках. Почему именно сейчас такие решения становятся востребованными, какие плюсы и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.05.2026, 14:01
Sollers рассекретил новый «Патриота»: свежий облик, новый руль и дизельный мотор
УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» на видео. В ролике раскрыты ключевые перемены в дизайне, в салоне и в оснащении, а также намеки на новые моторы. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся, что изменилось и какие опции появятся впервые.Читать далее
-
27.05.2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.05.2026, 08:01
Volkswagen ID. Unyx 07: электроседан с 220 л.с. и ценой на уровне Lada выходит в Китае
В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. Unyx 07 - электроседана, который удивил сочетанием мощности и цены. Модель построена на платформе MEB, оснащена современными технологиями и стоит как популярные бюджетные авто. Почему этот запуск может изменить рынок и что важно знать о новинке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 05:59
Российские плазменные двигатели: как технологии меняют сроки полета на Марс
Плазменные двигатели нового поколения способны сократить время полета до Марса с девяти месяцев до одного-двух. Почему эти технологии до сих пор не на слуху, в чем их преимущества и какие проблемы мешают их массовому применению - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.05.2026, 05:00
BAW MPV: 7 мест, классическая АКПП и 2,0-литровый мотор без турбины по доступной цене
BAW MPV - редкий гость на российском рынке: минивэн с семью местами, атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой. Чем он отличается от конкурентов и на чем сэкономил производитель - разбираемся в обзоре.Читать далее
-
27.05.2026, 04:55
РЖД не будет массово внедрять новые плацкартные вагоны: что изменится для пассажиров
РЖД отказалась от радикальных изменений в плацкартных вагонах, сославшись на консерватизм пассажиров. Однако новые вагоны габарита Т получат улучшения, которые могут изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования.Читать далее
Похожие материалы MAZ
-
27.05.2026, 16:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездов в России
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива привычным плацкарту и купе. Нововведение обещает тишину, приватность и комфорт для одиночных пассажиров, меняя представление о ночных поездках.Читать далее
-
27.05.2026, 14:39
Каршеринг в России: новые федеральные правила для аренды авто
В России готовят новые правила для каршеринга. Изменения затронут всех операторов. Ожидаются единые требования и стандарты. Эксперты обсуждают возможные риски и перспективы.Читать далее
-
27.05.2026, 14:30
Renault Trucks C480 8×2: новая схема шасси и три управляемые оси для города
Renault Trucks представила обновленный C480 8×2 с тремя управляемыми осями. Эта новинка может изменить подход к перевозкам в городах и на стройках. Почему именно сейчас такие решения становятся востребованными, какие плюсы и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.05.2026, 14:01
Sollers рассекретил новый «Патриота»: свежий облик, новый руль и дизельный мотор
УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» на видео. В ролике раскрыты ключевые перемены в дизайне, в салоне и в оснащении, а также намеки на новые моторы. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся, что изменилось и какие опции появятся впервые.Читать далее
-
27.05.2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.05.2026, 08:01
Volkswagen ID. Unyx 07: электроседан с 220 л.с. и ценой на уровне Lada выходит в Китае
В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. Unyx 07 - электроседана, который удивил сочетанием мощности и цены. Модель построена на платформе MEB, оснащена современными технологиями и стоит как популярные бюджетные авто. Почему этот запуск может изменить рынок и что важно знать о новинке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 05:59
Российские плазменные двигатели: как технологии меняют сроки полета на Марс
Плазменные двигатели нового поколения способны сократить время полета до Марса с девяти месяцев до одного-двух. Почему эти технологии до сих пор не на слуху, в чем их преимущества и какие проблемы мешают их массовому применению - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.05.2026, 05:00
BAW MPV: 7 мест, классическая АКПП и 2,0-литровый мотор без турбины по доступной цене
BAW MPV - редкий гость на российском рынке: минивэн с семью местами, атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой. Чем он отличается от конкурентов и на чем сэкономил производитель - разбираемся в обзоре.Читать далее
-
27.05.2026, 04:55
РЖД не будет массово внедрять новые плацкартные вагоны: что изменится для пассажиров
РЖД отказалась от радикальных изменений в плацкартных вагонах, сославшись на консерватизм пассажиров. Однако новые вагоны габарита Т получат улучшения, которые могут изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования.Читать далее