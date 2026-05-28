Белорусский автобус МАЗ признан лучшим в России

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 11:14

МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026

МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.

Победа МАЗ 303Е23 в номинации «Автобус/электробус года» на выставке СOMvex 2026 стала знаковым событием для российского рынка коммерческого транспорта. Для автолюбителей и перевозчиков это означает, что отечественные и союзные производители способны создавать современные и конкурентоспособные решения, полностью адаптированные к российским условиям эксплуатации.

Модель МАЗ 303Е23 - результат тесного сотрудничества белорусских и российских компаний, где каждая деталь продумана с учетом специфики городских маршрутов. Электробус собран исключительно из комплектующих, произведенных в России и Беларуси, что позволяет говорить о полной локализации производства. Каркас, передняя ось, алюминиевые профили, пластиковые панели, элементы интерьера и экстерьера, сиденья, шины и даже рулевое управление - все это разработано и изготовлено на белорусских предприятиях. В то же время, силовая часть, включая аккумуляторы, инверторы и зарядные устройства, поставляется российскими партнерами из ГК «Ителма».

Технические характеристики МАЗ 303Е23 впечатляют: электродвигатель мощностью 150 кВт, литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы емкостью 440 кВт-ч и запас автономного хода не менее 250 км. Такой показатель позволяет эксплуатировать электробус на городских маршрутах без необходимости строить дорогостоящую зарядную инфраструктуру или делать длительные остановки для подзарядки. Это особенно актуально для крупных городов, где транспорт должен работать без простоев и обеспечивать стабильный пассажиропоток.

Интересно, что в отличие от многих зарубежных аналогов, МАЗ 303Е23 не требует подзарядки на конечных остановках, а его эксплуатация по пробегу сопоставима с дизельными автобусами. Такой подход может стать новым стандартом для городского транспорта, снижая затраты на обслуживание и повышая надежность перевозок. Как отмечают представители завода, победа в конкурсе - это не только признание качества, но и подтверждение эффективности союзной кооперации.

В контексте развития электротранспорта в России важно учитывать и опыт других производителей. Например, интерес к необычным моделям с альтернативными силовыми установками сохраняется: редкая версия ВАЗ-21215 с дизелем Peugeot также вызвала немалый резонанс среди коллекционеров и специалистов. Это подтверждает, что рынок открыт к новым технологиям и нестандартным решениям.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: МАЗ 303Е23 - это не просто очередная новинка, а пример того, как локализация и кооперация могут влиять на развитие отрасли. Электробусы с высокой автономностью позволяют городам экономить на инфраструктуре, а пассажирам - рассчитывать на стабильные перевозки. По имеющимся данным, спрос на такие модели будет только расти, особенно на фоне ужесточения экологических требований и необходимости обновления городского транспорта.

Упомянутые марки: МАЗ
