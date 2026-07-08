Чем удивил новый троллейбус МАЗ на главной промышленной выставке в Екатеринбурге

МАЗ 303Т21 с автономным ходом 30 км: новая глава в электротранспорте

На «ИННОПРОМ-2026» представлен троллейбус МАЗ 303Т21 с рекордным уровнем локализации и увеличенным автономным ходом. Мало кто знает, что соглашения между МАЗ и ИТЭЛМА уже начали менять рынок. Какие перспективы открываются для российских городов - объясняем подробно.

На «ИННОПРОМ-2026» представлен троллейбус МАЗ 303Т21 с рекордным уровнем локализации и увеличенным автономным ходом. Мало кто знает, что соглашения между МАЗ и ИТЭЛМА уже начали менять рынок. Какие перспективы открываются для российских городов - объясняем подробно.

Для российских автомобилистов и специалистов по городскому транспорту новость о премьере МАЗ 303Т21 на «ИННОПРОМ-2026» может стать отправной точкой для переосмысления будущего общественного транспорта. В условиях, когда обновление парка и снижение зависимости от зарубежных компонентов становятся стратегическими задачами, появление троллейбуса с автономным ходом до 30 км и 93% долей белорусско-российских комплектующих выглядит как важный шаг вперед.

Как сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода, новая модель МАЗ 303Т21 - это не просто очередная модификация, а результат тесного сотрудничества с российской ГК «ИТЭЛМА». Именно на прошлогоднем «ИННОПРОМЕ-2025» были подписаны ключевые соглашения, которые позволили объединить усилия МАЗ, ИТЭЛМА и предприятий «Системы Автономной Энергии» и «Сервисный центр Транстелематика». Такой подход позволил не только ускорить разработку, но и обеспечить высокий уровень локализации, что особенно актуально в нынешних экономических условиях.

Фото: МАЗ

Технически МАЗ 303Т21 выделяется электродвигателем мощностью 185 кВт и тяговыми батареями, аналогичными тем, что уже используются на электробусах МАЗ 303, поставленных в Санкт-Петербург, а также на новейшем сочлененном электробусе МАЗ 305Е. В салоне предусмотрено 32 посадочных места, из которых 16 расположены на низком полу, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Кузов полностью унифицирован с другими моделями третьего поколения МАЗ, что упрощает обслуживание и снижает стоимость эксплуатации.

Особое внимание уделено автономности: запас хода без подключения к контактной сети увеличен до 30 км. Это позволяет использовать троллейбус на маршрутах с разрывами в контактной сети или при необходимости объезда аварийных участков. Такой функционал становится все более востребованным в российских городах, где инфраструктура часто требует гибких решений.

Фото: МАЗ

В рамках выставки был также подписан контракт на поставку 86 троллейбусов МАЗ 303Т22 в Санкт-Петербург с использованием финансовых инструментов АО «Росагролизинг». По словам генерального директора АО «Росагролизинг» Павла Косова, сотрудничество с МАЗ охватывает не только троллейбусы, но и всю линейку техники, производимой заводом. За годы партнерства в Россию поставлено около тысячи единиц техники, и стороны намерены расширять взаимодействие, чтобы поддерживать обновление городского транспорта.

Интересно, что тенденция к локализации и развитию собственного электротранспорта прослеживается и в других проектах. Например, недавно на «Иннопроме» дебютировал кроссовер «Москвич» М70, а также были анонсированы новые логистические решения для запчастей, что подробно разбирается в материале о перспективах развития отечественного автопрома.

Если рассматривать ситуацию в целом, запуск МАЗ 303Т21 с таким уровнем локализации и технических характеристик может стать примером для других производителей. По имеющимся данным, доля российских и белорусских компонентов в новых троллейбусах достигает 93%, что позволяет снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость отрасли. Важно отметить, что подобные проекты не только способствуют развитию технологий, но и создают рабочие места, а также формируют компетенции, востребованные на рынке. Для российских городов это шанс ускорить обновление подвижного состава и повысить качество перевозок, особенно на фоне растущего спроса на экологичный транспорт.