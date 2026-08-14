Третья ось, Mercedes и 15 тонн: секретные модификации МАЗ-500, которые обогнали свое время

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 08:33

МАЗ 500-й серии: как советские инженеры создали магистральный грузовик нового поколения

МАЗ 500-й серии: как советские инженеры создали магистральный грузовик нового поколения

Третья ось, Mercedes и 15 тонн: секретные модификации МАЗ-500, которые обогнали свое время

МАЗ 500-й серии: как советские инженеры создали магистральный грузовик нового поколения

МАЗ 500-й серии стал поворотной точкой для советского автопрома, задав новые стандарты для магистральных грузовиков. В материале - ключевые технические решения, влияние на рынок и причины, по которым эти машины до сих пор вызывают интерес специалистов.

МАЗ 500-й серии стал поворотной точкой для советского автопрома, задав новые стандарты для магистральных грузовиков. В материале - ключевые технические решения, влияние на рынок и причины, по которым эти машины до сих пор вызывают интерес специалистов.

МАЗ 500-й серии – не просто очередная модель советского автопрома, символ инженерного поиска и смелых решений в условиях ограниченных ресурсов. В середине 1960-х годов Минский автозавод оказался перед созданием магистрального грузовика, способного конкурировать с лучшими мировыми образцами. Итогом стал МАЗ-500, который задал новый стандарт для дизельных машин на советских дорогах.

В 1965 году с конвейера Минского автозавода начали спускаться первые серийные МАЗ-500. Машина отличалась кабиной над двигателем, что позволило уменьшить массу и снизить нагрузку. Двигатель ЯМЗ-236 мощность 180 л.с. Основная достойная топливная экономичность, конструкция конструкции соответствует требованиям ГОСТ для грузовиков группы А. При этом следует отметить, что МАЗ-500 мог работать на дорогах с осевой муфтой до 10 тонн и буксировать прицепы, что было важно для развития междугородних перевозок.

Ключевую роль в сериале «Развитие» сыграл главный конструктор Михаил Степанович Высоцкий. Он поручил своим руководителям пять лет модернизировать модель, а руководителям десять лет - создать принципиально новую машину. Такой подход позволит заводу не только реагировать на запросы рынка, но и опережать их. Уже к моменту запуска МАЗ-500 инженеры начали разрабатывать будущие модификации, включая МАЗ-500А.

Важным подходом стало создание грузовиков и автопоездов повышенной грузоподъемности. Высоцкий равен: рост перевозок требует не только большего количества машин, но и повышения эффективности каждого рейса. Поэтому к концу 1965 года на заводе появились прототипы новых моделей - МАЗ-510, МАЗ-504В, МАЗ-516, МАЗ-514 и МАЗ-515. Каждая из них решала сложную задачу: от увеличения грузоподъемности до оптимизации работы с прицепами и полуприцепами.

МАЗ-510 был рассчитан на работу с прицепами на междугородних маршрутах и ​​отличался от МАЗ-500Г большей грузоподъемностью (9 тонн против 8). Однако из-за последовательных двигателей необходимая производительность проекта была отложена, а его идеи реализованы позже на МАЗ-53352. МАЗ-516 получил третью опорную ось, которую перевозят до 15 тонн, а в составе автопоезда - до 24 тонн. Инженеры внедрили гидравлический подъемный механизм и дополнительный топливный бак, что повысило экономичность и снизило износ шин.

Среди экспериментальных моделей выделялся МАЗ-520, вдохновленный Mercedes-Benz LP333. У него было две передние управляемые оси, но после испытаний от этой схемы отказались. МАЗ-514 и МАЗ-515 были ориентированы на работу с легкими автопоездами и полуприцепами, а двухосный МАЗ-504В стал для, так сказать, разработок. В 1970-х годах эти прошли серию модернизаций, получили новые двигатель и кабины машины, а их грузоподъемность и комфорт для водителя заметно возросли.

В 1978 году на конвейере запущен МАЗ-6422, ознаменовавший новые магистральные грузовики. Минский автозавод сумел создать кабин трех поколений, несмотря на некоторую сложность. Такой подход позволит советским грузовикам оставаться конкурентоспособными на внешнем рынке и даже выйти из его стран.

Интересно, что опыт МАЗ-500 и его модификаций до сих пор актуален для российских производителей. В современных условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает очередные перемены, исторические образцы инженерных решений становятся особенно ценными. Например, как отмечают эксперты, современные тенденции в грузовом автопроме во многом повторяют кризис, заложенный еще в 1960-х. Это подтверждается и тем, что сегодня китайские грузовики активно вытесняют КАМАЗ с лидирующих позиций, о чем недавно рассказывалось в материалах о смене лидеров на рынке коммерческого транспорта .

МАЗ-500 и его производные выпускались до конца 1970-х, после чего их сменили на более современные модели. Многие технические решения, впервые реализованные на этих грузовиках, стали стандартом для отрасли. Это касается и комплектующих кабины, и соответствия требованиям прогресса, и внимания к условиям работы водителя. История МАЗ-500 - пример того, как инженерная школа способна формировать направление в автопроме на шаг вперед.

Упомянутые модели: МАЗ 503
Упомянутые марки: МАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ

Похожие материалы MAZ

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Пермский край Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться