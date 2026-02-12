В 2026 году МАЗ представит электробус-«гармошку» третьего поколения

12 февраля 2026, 14:38
МАЗ готовит электробус нового поколения: что изменится в городском транспорте России
Минский автозавод объявил о выпуске электробуса МАЗ 305Е с увеличенной вместимостью и новым каркасом. Почему эта новинка может изменить подход к городским перевозкам и какие возможности она открывает - разбираемся подробно.
Для российских городов, где вопрос обновления общественного транспорта стоит особенно остро, новость о скором появлении электробуса МАЗ 305Е третьего поколения становится настоящим событием. Минский автозавод не просто анонсировал новую модель - речь идет о принципиально ином подходе к организации перевозок, который способен повлиять на весь рынок пассажирских перевозок в крупных мегаполисах.
В последние годы спрос на экологичный и вместительный транспорт в России только растет. После успешной поставки сотни электробусов МАЗ 303Е23 в Санкт-Петербург стало ясно: отечественные и белорусские производители способны конкурировать с мировыми брендами, предлагая решения, адаптированные под российские реалии. Теперь МАЗ делает следующий шаг - разрабатывает сочлененный электробус, который сможет перевозить еще больше пассажиров и работать на разных типах топлива.
Главная особенность будущего МАЗ 305Е - унифицированный каркас третьего поколения. Это не просто очередная модификация, а полностью новая платформа, на которой можно создавать разные версии транспорта: от электробусов до моделей на альтернативных видах топлива. Такой подход позволяет не только ускорить производство, но и гибко реагировать на запросы городов, где требования к транспорту могут отличаться.
Совместная работа с российской ГК «Ителма» уже принесла плоды: электробус МАЗ 303Е23 стал самой массовой поставкой серийных электробусов с ночной зарядкой в России. Теперь же, по замыслу инженеров, МАЗ 305Е должен стать еще более технологичным и вместительным. Ожидается, что новая «гармошка» сможет перевозить до 180 пассажиров, а запас хода на одной зарядке превысит 250 километров - это серьезный шаг вперед для городских маршрутов с интенсивным трафиком.
Важный момент - возможность быстрой адаптации платформы под разные нужды. Если раньше для каждого города приходилось разрабатывать отдельную модель, то теперь достаточно изменить несколько параметров, чтобы получить транспорт, идеально подходящий для конкретных условий. Это экономит время и ресурсы, а значит, новые электробусы смогут появляться на улицах российских городов гораздо быстрее.
Еще один плюс - расширение линейки городского транспорта. Унифицированный каркас позволяет выпускать не только электробусы, но и гибридные или даже водородные версии. Такой подход открывает перед муниципалитетами широкие возможности для модернизации автопарка, не ограничиваясь одним типом топлива или конструкции.
Появление МАЗ 305Е на рынке может стать отправной точкой для масштабного обновления общественного транспорта в России. Если проект окажется успешным, другие производители неизбежно начнут внедрять похожие решения, что приведет к росту конкуренции и, как следствие, к улучшению качества перевозок для пассажиров.
В условиях, когда экологические требования становятся все жестче, а пассажиропоток в мегаполисах только увеличивается, такие инициативы выглядят особенно актуальными. МАЗ 305Е - не просто новая модель, а символ перемен, которые уже начинают происходить в городском транспорте России.
Похожие материалы MAZ
-
12.02.2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 10:34
Nissan Juke нового поколения удивит смелым дизайном и неожиданными решениями
Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 06:09
Audi A2 e-tron проходит финальные испытания на севере перед стартом производства
Audi завершает испытания своего нового электромобиля A2 e-tron в экстремальных условиях Швеции. Модель обещает стать доступной альтернативой в сегменте электрокаров, а ее запуск намечен на конец года. Эксперты отмечают важность этого шага для рынка.Читать далее
-
12.02.2026, 05:53
Ford завершил выпуск Focus и выбрал Renault для альянса, но упустил важную возможность
В 2025 году Ford прекратил производство Focus и объявил о партнерстве с Renault для выпуска электромобилей и легких коммерческих фургонов. Однако эксперты считают, что сотрудничество с Suzuki могло бы изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, почему этот выбор так важен.Читать далее
-
12.02.2026, 05:30
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-Pace в США из-за риска возгорания батареи
Jaguar столкнулся с серьезной проблемой: более двух тысяч электрокроссоверов I-Pace в США попали под отзыв из-за потенциально опасных аккумуляторов. Вопрос безопасности и дальнейших действий остается открытым для многих владельцев.Читать далее
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:19
SVE представила Yenko/SC Stage III: гибридный Corvette E-Ray мощнее ZR1X
Specialty Vehicle Engineering вывела на рынок Yenko/SC Stage III для Corvette E-Ray - гибрид с твин-турбо и 1564 л.с. Новинка не только мощнее ZR1X, но и задает новый стандарт для американских спорткаров. Производство ограничено.Читать далее
-
11.02.2026, 18:00
Железо вместо платины: как ученые меняют будущее водородных топливных элементов
Водородные топливные элементы долгое время считались дорогой альтернативой из-за использования платины. Теперь ученые предлагают заменить этот металл на железо, что может сделать экологичный транспорт доступнее. Разбираемся, как это повлияет на рынок и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 17:53
Rivian R2 выходит на рынок: старт продаж и первые проблемы с зарядкой
Rivian готовится к запуску нового электрокроссовера R2, а полные характеристики и цены обещают раскрыть уже 12 марта. Однако первые испытания выявили не самые впечатляющие результаты зарядки, что может повлиять на интерес покупателей.Читать далее
-
11.02.2026, 17:42
Toyota Highlander 2027: электрокроссовер нового поколения с увеличенными размерами
Toyota представила полностью электрический Highlander 2027 года - модель, которая заметно выросла в размерах и получила передовые технологии. Новинка отличается свежим дизайном, просторным салоном и широким выбором аккумуляторов. Это важный шаг для рынка электромобилей.Читать далее
