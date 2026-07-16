От конкуренции к союзу: МАЗ и КАМАЗ создают общую компонентную базу - первые детали альянса

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

16 июля 2026, 16:46

МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов

МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов

От конкуренции к союзу: МАЗ и КАМАЗ создают общую компонентную базу - первые детали альянса

МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов

На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.

На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.

На Минском автомобильном заводе прошли переговоры между генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством МАЗа, которое возглавляет Валерий Иванкович. К обсуждению присоединились Первый заместитель Министра промышленности Виктор Щетько, а также представители ведущих белорусских предприятий: МТЗ, ММЗ, МЗШ и Гомсельмаш. Как сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода, встреча стала ключевым событием для отрасли в 2026 году.

Главной темой переговоров стало создание совместной компонентной базы для производства автомобильной техники, выяснил 110km.ru. Такой подход позволяет не только снизить издержки, но и повысить устойчивость к внешним ограничениям. Участники встречи рассмотрели перспективы развития рынка грузовых автомобилей в Беларуси и России, а также обсудили возможные направления кооперации. По мнению специалистов, подобные шаги могут стать ответом на вызовы, связанные с изменением логистики и поставок комплектующих.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения партнерства и обмена технологиями. В ходе дискуссии были обозначены конкретные направления для совместной работы, включая унификацию деталей и оптимизацию производственных процессов. По итогам встречи генеральные директора МАЗа и КАМАЗа подписали дорожную карту, в которой зафиксированы этапы реализации достигнутых договоренностей. Документ подчеркивает стремление обеих компаний к долгосрочному и системному сотрудничеству в интересах отрасли и экономики Союзного государства.

Интересно, что подобные инициативы уже оказывают влияние на рынок. Например, после прекращения поставок европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622, производители были вынуждены перейти на отечественные агрегаты. Как показал опыт, это решение не только позволило сохранить производство, но и открыло новые возможности для локализации. Подробнее о том, как изменились характеристики техники и что думают эксперты, можно узнать в материале о переходе тракторов BELARUS на новые двигатели.

Оба предприятия имеют богатую историю и значительный опыт в создании техники для различных отраслей. Их сотрудничество может стать важным этапом в развитии автомобильной промышленности региона, особенно в условиях меняющейся экономической ситуации и необходимости импортозамещения.

Упомянутые марки: МАЗ, КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ, KamAZ

Похожие материалы MAZ, KamAZ

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Новосибирск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться