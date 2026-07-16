От конкуренции к союзу: МАЗ и КАМАЗ создают общую компонентную базу - первые детали альянса

16 июля 2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.
На Минском автомобильном заводе прошли переговоры между генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством МАЗа, которое возглавляет Валерий Иванкович. К обсуждению присоединились Первый заместитель Министра промышленности Виктор Щетько, а также представители ведущих белорусских предприятий: МТЗ, ММЗ, МЗШ и Гомсельмаш. Как сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода, встреча стала ключевым событием для отрасли в 2026 году.
Главной темой переговоров стало создание совместной компонентной базы для производства автомобильной техники, выяснил 110km.ru. Такой подход позволяет не только снизить издержки, но и повысить устойчивость к внешним ограничениям. Участники встречи рассмотрели перспективы развития рынка грузовых автомобилей в Беларуси и России, а также обсудили возможные направления кооперации. По мнению специалистов, подобные шаги могут стать ответом на вызовы, связанные с изменением логистики и поставок комплектующих.
Особое внимание стороны уделили вопросам расширения партнерства и обмена технологиями. В ходе дискуссии были обозначены конкретные направления для совместной работы, включая унификацию деталей и оптимизацию производственных процессов. По итогам встречи генеральные директора МАЗа и КАМАЗа подписали дорожную карту, в которой зафиксированы этапы реализации достигнутых договоренностей. Документ подчеркивает стремление обеих компаний к долгосрочному и системному сотрудничеству в интересах отрасли и экономики Союзного государства.
Интересно, что подобные инициативы уже оказывают влияние на рынок. Например, после прекращения поставок европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622, производители были вынуждены перейти на отечественные агрегаты. Как показал опыт, это решение не только позволило сохранить производство, но и открыло новые возможности для локализации. Подробнее о том, как изменились характеристики техники и что думают эксперты, можно узнать в материале о переходе тракторов BELARUS на новые двигатели.
Оба предприятия имеют богатую историю и значительный опыт в создании техники для различных отраслей. Их сотрудничество может стать важным этапом в развитии автомобильной промышленности региона, особенно в условиях меняющейся экономической ситуации и необходимости импортозамещения.
Похожие материалы MAZ, KamAZ
-
16.07.2026, 17:12
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.Читать далее
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:52
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:43
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:11
Chevrolet Lacetti после 200 000 км: реальные проблемы и неожиданные плюсы
Владелец Chevrolet Lacetti с пробегом свыше 200 тысяч км поделился опытом эксплуатации и ремонтов. Какие слабые места проявляются после долгих лет, что удивило в надежности и почему эта модель до сих пор актуальна - объясняем, что важно знать каждому, кто ищет недорогой и практичный автомобиль.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее
-
16.07.2026, 13:31
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.Читать далее
Похожие материалы MAZ, KamAZ
-
16.07.2026, 17:12
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.Читать далее
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:52
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:43
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:11
Chevrolet Lacetti после 200 000 км: реальные проблемы и неожиданные плюсы
Владелец Chevrolet Lacetti с пробегом свыше 200 тысяч км поделился опытом эксплуатации и ремонтов. Какие слабые места проявляются после долгих лет, что удивило в надежности и почему эта модель до сих пор актуальна - объясняем, что важно знать каждому, кто ищет недорогой и практичный автомобиль.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее
-
16.07.2026, 13:31
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.Читать далее