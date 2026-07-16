От конкуренции к союзу: МАЗ и КАМАЗ создают общую компонентную базу - первые детали альянса

МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов

На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.

На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.

На Минском автомобильном заводе прошли переговоры между генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководством МАЗа, которое возглавляет Валерий Иванкович. К обсуждению присоединились Первый заместитель Министра промышленности Виктор Щетько, а также представители ведущих белорусских предприятий: МТЗ, ММЗ, МЗШ и Гомсельмаш. Как сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода, встреча стала ключевым событием для отрасли в 2026 году.

Главной темой переговоров стало создание совместной компонентной базы для производства автомобильной техники, выяснил 110km.ru. Такой подход позволяет не только снизить издержки, но и повысить устойчивость к внешним ограничениям. Участники встречи рассмотрели перспективы развития рынка грузовых автомобилей в Беларуси и России, а также обсудили возможные направления кооперации. По мнению специалистов, подобные шаги могут стать ответом на вызовы, связанные с изменением логистики и поставок комплектующих.

Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения партнерства и обмена технологиями. В ходе дискуссии были обозначены конкретные направления для совместной работы, включая унификацию деталей и оптимизацию производственных процессов. По итогам встречи генеральные директора МАЗа и КАМАЗа подписали дорожную карту, в которой зафиксированы этапы реализации достигнутых договоренностей. Документ подчеркивает стремление обеих компаний к долгосрочному и системному сотрудничеству в интересах отрасли и экономики Союзного государства.

Интересно, что подобные инициативы уже оказывают влияние на рынок. Например, после прекращения поставок европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622, производители были вынуждены перейти на отечественные агрегаты. Как показал опыт, это решение не только позволило сохранить производство, но и открыло новые возможности для локализации. Подробнее о том, как изменились характеристики техники и что думают эксперты, можно узнать в материале о переходе тракторов BELARUS на новые двигатели.

Оба предприятия имеют богатую историю и значительный опыт в создании техники для различных отраслей. Их сотрудничество может стать важным этапом в развитии автомобильной промышленности региона, особенно в условиях меняющейся экономической ситуации и необходимости импортозамещения.