Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 04:42

МАЗ и КамАЗ против Китая: Есть ли шанс у отечественного автопрома в новой реальности

Почему МАЗ и КАМАЗ уступают китайским брендам на российском рынке? Анализ продаж 2026, сравнение технологий, цен и господдержки. Кто победит в гонке грузовиков и будет ли победитель?

Противостояние МАЗа и КАМАЗа остается одной из самых обсуждаемых тем на постсоветском пространстве, и свежие данные начала 2026 года лишь подтверждают расстановку сил, сложившуюся в последние годы. Оба производителя входят в тройку лидеров российского рынка тяжелых грузовиков, однако разрыв между ними остается колоссальным.

Если взглянуть на статистику продаж за январь 2026 года, то картина складывается следующая: КАМАЗ реализовал 835 машин, что обеспечило ему 34,7 процента рынка и первое место, тогда как МАЗ нашел 206 покупателей, заняв третью строчку с долей в 8,6 процента. Примечательно, что оба бренда показали падение относительно января прошлого года: у КАМАЗа минус 21 процент, у МАЗа минус 24 процента, что говорит об общем охлаждении спроса, а не о локальных проблемах одного из заводов.

Фото: Homoatrox /  ru.wikipedia.org

Еще более красноречиво положение дел иллюстрирует вторичный рынок. По итогам 2025 года в России было продано более 50 с половиной тысяч подержанных грузовиков КАМАЗ, что составляет почти четверть всего вторичного рынка и является абсолютным рекордсменом. МАЗ на этом фоне выглядит скромнее: чуть более 12 с половиной тысяч машин и доля в 5,9 процента, что соответствует третьему месту. Эти цифры наглядно показывают, насколько велика база ранее проданной техники КАМАЗа и насколько шире его проникновение в реальный сектор экономики, где машины работают годами и десятилетиями.

Почему же КАМАЗ так уверенно опережает своего белорусского конкурента? Ответ кроется в комплексе факторов, где главным является статус национального чемпиона. КАМАЗ для России — это не просто завод, а системообразующее предприятие, которое государство поддерживает через механизмы госзакупок, льготного лизинза и, что критически важно, через регулирование утилизационного сбора, делающее импортную технику менее привлекательной по цене. Это создает для КАМАЗа преференциальные условия на домашнем рынке, которые МАЗ, будучи иностранным производителем, пусть и из дружественной страны, иметь не может. Вдобавок КАМАЗ обладает несравнимо более широкой сервисной сетью и разветвленной системой поставок запчастей по всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. Для любого перевозчика возможность быстро найти деталь и отремонтировать машину зачастую важнее цены или расхода топлива.

Кризис 2025 года, когда рынок тяжелых грузовиков рухнул более чем на половину, лишь закрепил лидерство КАМАЗа. В то время как многие бренды, включая китайские, показали обвальное падение продаж, КАМАЗ сумел нарастить реализацию на 9 процентов по итогам года, увеличив свою долю с 18 до 33 процентов. Этот рывок эксперты связывают с переориентацией на госзаказ и инфраструктурные проекты, куда доступ белорусской технике заказан или сильно ограничен.

Однако списывать МАЗ со счетов было бы ошибкой. У белорусского производителя есть своя армия приверженцев, которые ценят его за традиционное качество сборки и продуманность конструкции. Исторически сложилось, что МАЗ воспринимается как более добротный и надежный, чем КАМАЗ, особенно среди водителей старой школы. К тому же МАЗ всегда славился гибкостью в выборе силовых агрегатов: помимо стандартных ярославских моторов ЯМЗ, он предлагает моторы Cummins, Mercedes-Benz и MAN, что позволяет покупателю подобрать машину под конкретные задачи и бюджет. По сочетанию цены и возможностей для региональных перевозок и небольших хозяйств МАЗ остается очень привлекательным вариантом. Но этих преимуществ оказывается недостаточно, чтобы на равных конкурировать с масштабом государственной поддержки и инфраструктурой КАМАЗа.

Нельзя забывать и о третьей силе на этом рынке. Помимо дуэли двух заводов, на поле боя вышли китайские гиганты. Sitrak и Shacman, например, прочно обосновались в пятерке лидеров продаж новых грузовиков, хотя в январе 2026 года они также показали сильное падение, что говорит о некотором насыщении и коррекции спроса после бурного роста предыдущих лет. В то же время общий парк зарегистрированных в России грузовиков по-прежнему возглавляет КАМАЗ с более чем 700 тысячами машин. МАЗ занимает почетное третье место, уступая и КАМАЗу, и огромному парку старой европейской техники вроде Volvo, MAN и Scania, которая пока продолжает эксплуатироваться, хотя ее активно теснят новые китайские бренды. Таким образом, КАМАЗ сегодня — это безусловный лидер и системообразующая сила российского рынка, опирающаяся на господдержку и развитую инфраструктуру, в то время как МАЗ сохраняет свою нишу, основанную на лояльности клиентов и репутации надежного производителя, но вынужден сражаться за выживание сразу на два фронта: с государственным гигантом и с азиатской агрессией.

Упомянутые марки: МАЗ, КамАЗ
Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
