МАЗ и КамАЗ против Китая: Есть ли шанс у отечественного автопрома в новой реальности

17 февраля 2026, 04:42
МАЗ и КамАЗ теряют позиции: китайские производители захватили треть российского рынка
МАЗ и КамАЗ теряют позиции: китайские производители захватили треть российского рынка
Почему МАЗ и КАМАЗ уступают китайским брендам на российском рынке? Анализ продаж 2026, сравнение технологий, цен и господдержки. Кто победит в гонке грузовиков и будет ли победитель?
Похожие материалы MAZ, KamAZ
-
17.02.2026, 04:51
Hyundai Elantra 2027: первые фото обновленного седана с агрессивным дизайном
Hyundai готовит к выпуску Elantra 2027 года с заметно измененной внешностью. Новая генерация уже проходит испытания в суровых зимних условиях, а эксперты отмечают кардинальные перемены в дизайне. Почему этот рестайлинг важен для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:21
КАМАЗ открыл новое производство мостов: инвестиции, технологии и рекорды
В Набережных Челнах стартовало обновленное производство ведущих мостов для грузовиков КАМАЗ. Проект поддержан миллиардными инвестициями и льготным кредитом, а новые технологии обещают рекордную долговечность. Почему это событие может изменить рынок и что стоит за громкими заявлениями - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 17:07
Рынок коммерческого транспорта и спецтехники в 2025: резкое падение спроса и новые вызовы
Российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники пережил в 2025 году настоящий обвал. Спрос на тяжелые грузовики и строительную технику снизился более чем наполовину. Какие причины привели к такому результату, кто сохранил позиции и что ждет отрасль в ближайшем будущем - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал столь резкой коррекции.Читать далее
-
16.02.2026, 16:56
КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312: кто выигрывает в надежности, а кто — в комфорте
Водитель с многолетним стажем делится личным опытом эксплуатации КАМАЗа и МАЗа, раскрывая неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор грузовика для работы. Почему эти нюансы важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 15:35
Китайский производитель SINOTRUK установил мировой рекорд по продажам тяжелых грузовиков
Вышло исследование: китайский концерн SINOTRUK впервые возглавил мировой рейтинг по продажам тяжелых грузовиков, установив сразу несколько рекордов. Какие факторы позволили компании вырваться вперед, что изменилось на рынке и почему этот успех важен для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:29
Гибридный Avatr 07 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на лето 2026
Гибридные автомобили продолжают набирать популярность в России, и уже летом 2026 года на рынке появится новый игрок - Avatr 07. Модель проходит сертификацию и обещает стать заметным событием для сегмента SUV. Какие характеристики и перспективы у новинки, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на гибриды - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 15:16
Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост
Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.Читать далее
-
16.02.2026, 15:09
Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка
Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы MAZ, KamAZ
-
17.02.2026, 04:51
Hyundai Elantra 2027: первые фото обновленного седана с агрессивным дизайном
Hyundai готовит к выпуску Elantra 2027 года с заметно измененной внешностью. Новая генерация уже проходит испытания в суровых зимних условиях, а эксперты отмечают кардинальные перемены в дизайне. Почему этот рестайлинг важен для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:21
КАМАЗ открыл новое производство мостов: инвестиции, технологии и рекорды
В Набережных Челнах стартовало обновленное производство ведущих мостов для грузовиков КАМАЗ. Проект поддержан миллиардными инвестициями и льготным кредитом, а новые технологии обещают рекордную долговечность. Почему это событие может изменить рынок и что стоит за громкими заявлениями - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 17:07
Рынок коммерческого транспорта и спецтехники в 2025: резкое падение спроса и новые вызовы
Российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники пережил в 2025 году настоящий обвал. Спрос на тяжелые грузовики и строительную технику снизился более чем наполовину. Какие причины привели к такому результату, кто сохранил позиции и что ждет отрасль в ближайшем будущем - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал столь резкой коррекции.Читать далее
-
16.02.2026, 16:56
КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312: кто выигрывает в надежности, а кто — в комфорте
Водитель с многолетним стажем делится личным опытом эксплуатации КАМАЗа и МАЗа, раскрывая неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор грузовика для работы. Почему эти нюансы важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 15:35
Китайский производитель SINOTRUK установил мировой рекорд по продажам тяжелых грузовиков
Вышло исследование: китайский концерн SINOTRUK впервые возглавил мировой рейтинг по продажам тяжелых грузовиков, установив сразу несколько рекордов. Какие факторы позволили компании вырваться вперед, что изменилось на рынке и почему этот успех важен для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:29
Гибридный Avatr 07 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на лето 2026
Гибридные автомобили продолжают набирать популярность в России, и уже летом 2026 года на рынке появится новый игрок - Avatr 07. Модель проходит сертификацию и обещает стать заметным событием для сегмента SUV. Какие характеристики и перспективы у новинки, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на гибриды - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 15:16
Российский авторынок: все сегменты ушли в минус за неделю, но легковушки держат рост
Вышло исследование: на 7-й неделе 2026 года российский авторынок неожиданно просел по всем сегментам. Даже легковые авто, несмотря на годовой прирост, не спасли общую динамику. Какие причины кроются за этими цифрами и что ждет рынок дальше - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, как быстро меняется ситуация.Читать далее
-
16.02.2026, 15:09
Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка
Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее