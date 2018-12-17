17 декабря 2018, 17:18
МАЗ подготовил самый красивый грузовик для ралли-рейдов
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Минский автозавод собрал свой первый спортивный грузовик с капотной компоновкой. Новинка встанет на «вооружение» команды «МАЗ-СПОРТавто» и примет участие в ралли-рейдах нового сезона. Публичный дебют спортивного МАЗа состоится 20 декабря.
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Новый капотный грузовик совершенно не похож на прежние спортивные грузовики МАЗа. Как заявил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, удалось собрать один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. За проектирование новинки отвечали инженеры Минского автозавода. Большая часть узлов и агрегатов новинки изготовлена в Белоруссии, но есть и импортные комплектующие – от ведущих мировых производителей.
Ближайший ралли-рейд «Дакар», который стартует 6 января в Перу, новый грузовик пропустит. Обкатывать его планируют на менее серьезных соревнованиях и только после успешных испытаний допустят до участия в крупных ралли. Все подробности о новинке обещают раскрыть 20 декабря.
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У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
Что за бред... Маз никогда не побежал на Дакаре
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