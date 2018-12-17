17 декабря 2018, 17:18

МАЗ подготовил самый красивый грузовик для ралли-рейдов

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Минский автозавод собрал свой первый спортивный грузовик с капотной компоновкой. Новинка встанет на «вооружение» команды «МАЗ-СПОРТавто» и примет участие в ралли-рейдах нового сезона. Публичный дебют спортивного МАЗа состоится 20 декабря.
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Новая компоновка позволила улучшить развесовку и управляемость грузовика, а также снизить нагрузку на подвеску. Кабину сместили в центр рамы, разгрузив передний мост и снизив центр тяжести. «Болтанка» в салоне при езде по пересеченной местности должна стать меньше. Нагрузка на экипаж снизится, что позволит пилотам беречь силы во время изнурительных этапов ралли.

Новый капотный грузовик совершенно не похож на прежние спортивные грузовики МАЗа. Как заявил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, удалось собрать один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. За проектирование новинки отвечали инженеры Минского автозавода. Большая часть узлов и агрегатов новинки изготовлена в Белоруссии, но есть и импортные комплектующие – от ведущих мировых производителей.

Ближайший ралли-рейд «Дакар», который стартует 6 января в Перу, новый грузовик пропустит. Обкатывать его планируют на менее серьезных соревнованиях и только после успешных испытаний допустят до участия в крупных ралли. Все подробности о новинке обещают раскрыть 20 декабря.
Автоспорт MAZ
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
МАЗ представил самый красивый грузовик
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
Роман
Под Минском прошли соревнования между МАЗом и Ми-2
Что за бред... Маз никогда не побежал на Дакаре
Боб
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МАЗ подготовил самый красивый грузовик для ралли-рейдов
{{material_124825}}Новая компоновка позволила улучшить развесовку и управляемость грузовика, а также снизить нагрузку на подвеску. Кабину сместили в центр рамы, разгрузив передний мост и снизив центр тяжести. «Болтанка» в салоне при езде по пересеченной местности должна стать меньше. Нагрузка на экипаж снизится, что позволит пилотам беречь силы во время изнурительных этапов ралли.Новый капотный грузовик совершенно не похож на прежние спортивные грузовики МАЗа. Как заявил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, удалось собрать один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. За проектирование новинки отвечали инженеры Минского автозавода. Большая часть узлов и агрегатов новинки изготовлена в Белоруссии, но есть и импортные комплектующие – от ведущих мировых производителей.Ближайший ралли-рейд «Дакар», который стартует 6 января в Перу, новый грузовик пропустит. Обкатывать его планируют на менее серьезных соревнованиях и только после успешных испытаний допустят до участия в крупных ралли. Все подробности о новинке обещают раскрыть 20 декабря.
2018-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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